Un apoyo para transformar el dolor ante un suicidio en amor

Cuando una persona pierde un ser querido por suicidio, "el duelo es muy complicado. Cuesta mucho aceptar este tipo de muerte y hablar con personas que han pasado por lo mismo, da mucho consuelo", afirma María Jesús de León Morgado, una gaditana que ha pasado por ello.

Según María Jesús de León, el duelo tras un suicidio "es mucho más complicado que un duelo normal". Manifiesta que cualquier muerte inesperada es dura, "pero en el caso de un suicidio, existe un estigma y a esto se une el sentido de culpa que se genera entre los familiares más cercanos por no haberlo podido evitar; también hace muchísimo daño que en estas muertes hay una parte de voluntariedad, cuando la mayoría de las veces no es una voluntariedad real, ya que estas personas están en un pozo del que no encuentran salida. Es lo que llamamos la visión en túnel, porque no pueden ver otra salida. No es que quieran dejar de vivir, sino que quieren dejar de sufrir. Y esta culpabilidad y voluntariedad son muy difíciles de asumir por los familiares".

Todo esto hace que el suicidio sea un tema tabú y muchos familiares no se atrevan a hablar abiertamente de él.

Para ayudar a superar estas circunstancias, en 2019, se creó en Cádiz un grupo de apoyo al duelo para familiares y allegados de personas fallecidas por suicidio, dirigido por psicólogos de la Asociación de Profesionales en Prevención y Postvención de la Conducta Suicida, Papageno. Tras varias reuniones en Cádiz, se pusieron en contacto con Papageno personas de otras provincias, de forma que se ha creado un grupo de autoayuda también en Sevilla y se están organizando otros en Córdoba y Jaén.

Estos grupos son para apoyar al duelo, pero según María Jesús León, "ya estamos superando el duelo y ahora queremos avanzar y realizar una labor de concienciación en la sociedad". Por eso, desde Cádiz han creado la Asociación Andaluza de Supervivientes por Suicidio de un Ser Querido–Ubuntu, cuya presidenta es María Jesús de León.

Presentación de la asociación

La asociación se presenta este sábado 20 de noviembre en el Salón Lequerica del Edificio Constitución de 1812 (anteriormente llamado Aulario La Bomba) de la Universidad de Cádiz. Han elegido esta fecha porque es el tercer sábado de noviembre, jornada en la que cada año se celebra el Día Internacional del Superviviente por Suicidio.

Han titulado el acto Transformando el dolor en amor "porque el duelo es un proceso de transformación del dolor en amor y en estos grupos ayudamos a que los familiares puedan, poco a poco, transformar su dolor en amor y en recuerdo. Es un proceso largo y es necesario contar con herramientas", explica María Jesús de León, quien afirma que hay personas que no lo consiguen, "se quedan atascados porque duele tanto que prefieren ponerse una piedra en el corazón. Nosotros decimos que para sanar ese dolor hay que mirarlo a la cara y hay que limpiarlo, como a una herida abierta que hay que cuidarla para que sane. Es mejor trabajar el dolor y no ocultarlo, es la única manera de salir de él y sanarlo".

Para María Jesús de León, "Ubuntu es el coche escoba. Llega cuando el sistema ya ha fracasado y la persona ha perdido la vida. Pero llega a recoger a los familiares y allegados para darles consuelo y fuerzas, y herramientas para ayudarles a transformar todo su dolor en amor. Ubuntu quiere ser la esperanza que ayude a quienes sufren este duelo a regresar a la vida, porque nuestras vidas se detienen a la vez que la de quienes se nos fueron".

En el acto del sábado, intervendrán la presidenta de Ubuntu y el presidente de Papageno, Daniel J. López Vega. Posteriormente, habrá una mesa redonda en la que participarán supervivientes por suicidio de un ser querido, en concreto, Xisca Morell García, presidenta de una asociación de las Islas Baleares; la periodista y escritora María de Quesada Herrero, autora de La niña amarilla–Relatos suicidas desde el amor, y Silvia Melero Abascal, autora de Luto en colores–Repensar la muerte para celebrar la vida. La jornada acabará con un acto en homenaje a las más de 3.900 víctimas por suicidio de 2020.

María Jesús de León quiere agradecer la colaboración de la UCA, la Diputación y el Ayuntamiento de Cádiz en esta jornada y, especialmente, a Papageno y a su presidente "por habernos impulsado a crear la asociación".

Aprender a vivir de nuevo

Comenta que con el nombre que han dado a la entidad "queremos especificar lo que somos: supervivientes por suicidio de un ser querido", pero ¿por qué se denominan supervivientes? "Porque tenemos que volver a aprender a vivir sin quienes se nos fueron, porque son muertes devastadoras, te dejan aniquilada porque son muy duras y tan dolorosas que realmente hay que hacer un esfuerzo para aceptar estas pérdidas y volver a retomar la vida", argumenta la presidenta.

Respecto al término Ubuntu, explica que es "una palabra ancestral africana que significa 'yo soy como persona porque juntas somos', y nuestro lema es Juntas sin dejar a nadie, ya que queremos avanzar todas juntas, de la mano, sin dejar a nadie atrás, y avanzar en nuestro duelo cuidando de que todas lo hagamos juntas. Por eso hemos elegido esa palabra".

Aumento de los suicidios

María Jesús de León quiere resaltar que "es muy importante que se hable del suicidio, tanto en los medios de comunicación como a nivel de toda la sociedad, porque los datos siguen subiendo y son alarmantes". Detalla que las últimas cifras con las que cuenta la asociación, que son del año 2020, señalan que los suicidios han subido en España un 7,4% respecto a 2019. "En total, 3.941 personas han perdido la vida por suicidio. Es la causa de mortalidad no natural más elevada en España. Estos datos demuestran que estamos fallando como sociedad en colectivo y tenemos que pasar a la acción para evitar tanta desesperanza y tanta falta de expectativas vitales". Para la presidenta de Ubuntu, "estas cifras también evidencian que es necesario un cambio en el sistema de vida, porque hay mucho sufrimiento en este sistema que está pidiendo a gritos un cambio de modelo que luche por la esperanza y por la vida".

Está convencida de que la pandemia ha influido no solo en el aumento de suicidios sino también en el empeoramiento de la salud mental en general. Destaca, como dato curioso, que el sector de población en el que más han subido los suicidios es en los varones mayores de 80 años.

Y quiere dejar claro que en algunos casos, los suicidios se dan en personas con problemas de salud mental, "pero la gran mayoría no tenía problemas mentales previos".

Desde la asociación Ubuntu reivindican que se trate a la muerte por suicidio "como una muerte más, eso ayudaría mucho a las familias y a acabar con el estigma", concluye María Jesús de León.