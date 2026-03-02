La APC organiza el encuentro “Mujeres que suenan” con motivo del Día de la Mujer

En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la APC organiza el próximo jueves 5 de marzo a las 18:00 horas el encuentro 'Mujeres que suenan', una actividad dedicada a reflexionar sobre el papel de la mujer en la divulgación musical dentro de la escena nacional.

El acto reunirá a destacadas profesionales del periodismo y la comunicación musical que compartirán su experiencia, trayectoria y visión sobre la presencia y el reconocimiento de las mujeres en un sector históricamente masculinizado, poniendo en valor su contribución al desarrollo cultural y musical en España.

Esta cita contará con la participación de destacadas profesionales del periodismo y la divulgación musical: Bego García (Granada), periodista en Tele Granada y divulgadora musical en redes sociales; Anabel Vélez (Barcelona), escritora y periodista, autora de Rockeras de la A a la Z y Divas del pop de la A a la Z; Laura Pardo (Madrid), periodista, locutora y creadora de contenido, miembro de la Junta Directiva de la PAM, locutora y redactora en RNE y colaboradora en Rockdelux y Ruta 66; y Ada Salas (Cádiz), periodista y productora, exdirectora de Cádiz Suena Bien, creadora de CSB–Solera Viva Fest y El Pichú Podcast, y colaboradora de Rockbottom Magazine.

Durante el encuentro se abordarán cuestiones como la visibilidad de las mujeres en los medios musicales, la creación de referentes femeninos en la crítica y divulgación, y los retos actuales en la industria cultural.

La APC invita a profesionales del sector, estudiantes, amantes de la música y público en general a asistir a este interesante encuentro que pone en valor el trabajo de las mujeres en la divulgación musical y su imprescindible aportación a la cultura contemporánea.