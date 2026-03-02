La APC organiza el encuentro “Mujeres que suenan” con motivo del Día de la Mujer

Partician en la cita del jueves, 5 de marzo en la sede de la asociación Bego García, Anabel Vélez, Laura Pardo y Ada Salas

Las participantes en el encuentro 'Mujeres que suenan'

En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la APC organiza el próximo jueves 5 de marzo a las 18:00 horas el encuentro 'Mujeres que suenan', una actividad dedicada a reflexionar sobre el papel de la mujer en la divulgación musical dentro de la escena nacional.

El acto reunirá a destacadas profesionales del periodismo y la comunicación musical que compartirán su experiencia, trayectoria y visión sobre la presencia y el reconocimiento de las mujeres en un sector históricamente masculinizado, poniendo en valor su contribución al desarrollo cultural y musical en España.

Esta cita contará con la participación de destacadas profesionales del periodismo y la divulgación musical: Bego García (Granada), periodista en Tele Granada y divulgadora musical en redes sociales; Anabel Vélez (Barcelona), escritora y periodista, autora de Rockeras de la A a la Z y Divas del pop de la A a la ZLaura Pardo (Madrid), periodista, locutora y creadora de contenido, miembro de la Junta Directiva de la PAM, locutora y redactora en RNE y colaboradora en Rockdelux y Ruta 66; y Ada Salas (Cádiz), periodista y productora, exdirectora de Cádiz Suena Bien, creadora de CSB–Solera Viva Fest y El Pichú Podcast, y colaboradora de Rockbottom Magazine.

Durante el encuentro se abordarán cuestiones como la visibilidad de las mujeres en los medios musicales, la creación de referentes femeninos en la crítica y divulgación, y los retos actuales en la industria cultural.

La APC invita a profesionales del sector, estudiantes, amantes de la música y público en general a asistir a este interesante encuentro que pone en valor el trabajo de las mujeres en la divulgación musical y su imprescindible aportación a la cultura contemporánea.

