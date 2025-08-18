Aparece el cadáver de un perro torturado dentro de una bolsa de deportes en la Punta de San Felipe, en Cádiz

Con múltiples heridas de haber sido torturado y dentro de una bolsa de deportes arrojada a un espigón de la Punta de San Felipe, a la altura de Puerto América. Así encontró esta mañana el cadáver de un perro de una raza potencialmente peligrosa un miembro de un colectivo animalista que acudió a la zona a alimentar a los gatos de una de las colonias que viven en esta zona bajo jurisdicción de la Autoridad Portuaria de Cádiz. La bolsa está atada y luce el escudo del Comité de Entrenadores de la Real federación Andaluza de Fútbol.

El hallazgo se produjo en torno a las 10:15 y se dio aviso inmediatamente a la Policía Portuaria y posteriormente a la Policía Local, desde donde dijeron no poder personarse junto con el servicio de recogida de animales muertos hasta las a las 15:15, según informó a este periódico una componente de otro colectivo animalista. Un hecho que, a su juicio, pone en evidencia el deficiente funcionamiento de este servicio y del obligado protocolo que se debe poner en marcha ante un caso de estas características.

A las 15:30 llegaba una patrulla de la Policía Local y no fue hasta las 16:30 que se personó el servicio de recogida de animales. El perro portaba un microchip, que servirá para determinar quién era su propietario y para investigar su muerte y encontrar al o a los culpables de un supuesto delito de maltrato animal y otro contra la salud pública

En marzo de este 2025, una activista de la plataforma animalista 'Sin Miedo' denunció al Ayuntamiento de Cádiz por un supuesto delito contra la salud pública, concretamente por carecer de servicio de recogida de animales de la calle, ni vivos ni muertos.

La bolsa de deportes con el cadáver del perro. / D. C.

La denuncia se interpuso ante la Policía Nacional a raíz el hallazgo de un gato muerto en la calzada de la Alameda Clara Campoamor, ya que cuando requirieron la presencia del citado servicio a la Policía Local, enviaron a un empleado de Parques y Jardines.

Así, el animal muerto terminó en el carrito del trabajador y después, no se sabe si donde suelen descargar durante su faena o en un contenedor gris de los de fracción resto, donde los vecinos depositan a diario su basura doméstica. O en otro sitio. Sin comprobarse si disponía de chip de identificación, sin certificar su muerte por personal cualificado y sin trasladarlo en un vehículo homologado para el correcto tratamiento del cuerpo de manera que se garantice que no se va a generar ningún problema de salud pública.

Desde el Ayuntamiento achacaron estos hechos a “un fallo de coordinación en este protocolo” y aseguraron que sí que dispone de un servicio de recogida de animales en virtud de un contrato menor que nunca se hizo público, pese a la insistencia de este medio en reclamarlo, en tanto no se licitaba el servicio.

Escudo que luce la bolsa de deportes donde se halló el cadáver del perro. / D. C.

Pero lo cierto es que la Policía Local dio entonces la orden de no acudir a recoger el cadáver de ningún animal. “No tenemos conocimiento de ningún protocolo, sino de una serie de premisas que hay que cumplir respecto a los animales vivos, ya sean callejeros o que se hayan extraviado. Tenemos que personarnos para comprobar si disponen de chip para leerlo y determinar quien es el dueño, si lo tiene. Sobre estas actuaciones sí que tenemos contacto con la empresa malagueña, pero no sobre la retirada de animales muertos”, dijo una fuente policial a este periódico.

En mayo, el Ayuntamiento informaba sobre la recogida del cadáver de un felino atropellado en el Callejón de los Blanco, junto al antiguo Cementerio de San José, en el barrio conocido como Los Chinchorros. Pero el Consistorio no precisó qué empresa se hizo cargo ni la furgoneta que se utilizó en al operación lucía el logotipo de ninguna firma acreditada para esta labor.

El encargado de la recogida del cadáver del perro y un agente de la Policía Local, en el espigón. / D. C.

Desde el Ayuntamiento aseguraron que los responsables de estas tareas son los del centro de acogida que se hizo cargo de los animales que estaban en la perrera mancomunada de los horrores que gestionaba Athisa, cerrada por el Seprona y rescatada posteriormente por la Mancomunidad de Municipios de la Bahía. Se trata de ‘Adopte su mascota’, con sede en Alhaurín de la Torre (Málaga).

En julio, el alcalde anunciaba que se habían iniciado los trámites del expediente de licitación del servicio de recogida de animales.

Qué hacer ante el hallazgo de un cadáver animal

En su artículo 16, la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de protección de los animales, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, bajo el epígrafe "recogida y eliminación" establece que "los Ayuntamientos serán responsables de la recogida y eliminación de los animales muertos en sus respectivos términos municipales, pudiendo exigir, en su caso, las prestaciones económicas que pudieran corresponderles."

Los cuerpos de estos animales son considerados material de categoría 1 en el reglamento CE 1069/2009. Esta norma establece en su artículo 12 que este tipo de material debe eliminarse por incineración, coincineración o enterramiento con transformación previa por esterilización a presión.

Como norma general, ante el hallazgo de un animal muerto en la vía pública se recomienda llamar al teléfono de emergencias 112 y/o a la Policía Local, si bien hay ciudades que cuentan con un teléfono municipal propio para estos casos.

De ninguna manera se debe recoger, ni tocar, ni mover el cuerpo del animal, ya que los ayuntamientos deben tener un servicio de recogida que cumpla con los requisitos que exige la ley, ya sea municipal o contratado con una empresa especializada. Y si se está acompañado de mascotas o niños, conviene que no se acerquen al cadáver.

Te puede interesa