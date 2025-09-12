Antonio Sanz lamenta "el tiempo perdido" con el hospital de Cádiz y se alegra de que "el Ministerio y Zona Franca hayan rectificado"

El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, se ha alegrado de que "el Ministerio de Hacienda y la Zona Franca hayan rectificado y le hayan dado la razón a la Junta en lo que veníamos pidiendo para el hospital de Cádiz". Tras el anuncio de la ministra María Jesús Montero de que se cederá el suelo para el nuevo centro sanitario en la ciudad, Sanz ha lamentado "el tiempo perdido para poder haber avanzado" y ha resaltado que el compromiso del Gobierno andaluz "es definitivo e incuestionable" con esta infraestructura.

Para Sanz, la decisión del Gobierno, "da la razón a la Junta y al Ayuntamiento de Cádiz, que veníamos reclamando la cesión de este terreno, e incluso se había ofrecido poder pagarlo si fuera necesario". "Tenemos que lamentar el tiempo perdido, un tiempo precioso donde podríamos haber avanzado, y poco se entienden todas las justificaciones y los impedimentos que hasta ahora habían puesto para llegar a un acuerdo". "Llega tarde porque la Zona Franca no tenía ninguna excusa pera no estar al lado de los gaditanos en este proyecto. En todo caso, saludamos y nos alegramos de que la Zona Franca y el ministerio hayan dado marcha atrás y el Gobierno de Pedro Sánchez haya accedido a la petición de la Junta".

El consejero ha incidido en el compromiso de la Junta con el hospital, "de ahí que la consejería ya se cuente con el proyecto funcional que fue aprobado para ponerlo en marcha lo antes posible". "Hoy avanzamos para que sea una realidad el futuro en el menor plazo posible y resolviendo una cuestión que frenaba y que nos da la razón en que esto es una cuestión que se debía resolverse poa parte del Ministerio de la nación como responsable de la cesión de ese suelo".