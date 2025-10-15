Antonio Sanz, contundente sobre el hospital de Cádiz: "Reitero mi firme compromiso"

El nuevo consejero de Salud, Antonio Sanz, sabe que en Cádiz se le va a mirar, se le espera y se le valorará al final de su etapa que ha empezado este miércoles por lo que avance o no avance el proyecto del hospital. Y no ha querido dejar pasar la oportunidad de detenerse ante este proyecto poco después de conocerse su nombramiento como consejero y antes incluso de tomar posesión de su nuevo cargo.

“Ahora, más si cabe, como nuevo consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, y como gaditano que soy, reitero mi firme compromiso con la construcción del nuevo hospital de Cádiz, el hospital que merecemos los gaditanos”, afirmó Sanz a este Diario.

Asegura el consejero que el gobierno de Moreno Bonilla ya había dejado claro “la inquebrantable e indudable apuesta del Gobierno andaluz para cumplir lo que habíamos prometido”. Pero esa posición del PP andaluz “ahora se reafirma aún más” con su nueva responsabilidad al frente de Salud. “Lo dijimos y lo hacemos”, asevera el consejero.

A este respecto, recordaba Antonio Sanz que en los últimos tiempos “ya hemos dado pasos para la aprobación del plan funcional que va a llevar a la construcción esta nueva infraestructura hospitalaria clave para Cádiz”. Un documento, el plan funcional, que a juicio del consejero demuestra que el hospital “ya es un proyecto imparable”.

“Es un proyecto que solo va a avanzar, y espero que lo antes posible”, concluía Sanz, que de este modo reafirma su compromiso con un proyecto cuyo suelo está pendiente de que Junta y Zona Franca firmen el convenio de cesión que se desbloqueó hace algunas semanas.