Antonio Sanz anuncia que Cádiz incrementa su plantilla sanitaria con 372 nuevos profesionales

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado que la provincia de Cádiz contará con 372 nuevos profesionales sanitarios que forman parte del refuerzo de plantilla aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 22 de octubre. De ellos, 97 serán enfermeras y enfermeras especialistas. Para Sanz, se trata de "una buena noticia que supone que la sanidad pública gaditana se refuerza” y que, dijo el consejero, “es también reflejo del compromiso del Gobierno andaluz por incrementar la plantilla y por ofrecer también estabilidad a los profesionales del sistema público de salud de forma especial en aquellas provincias, como es el caso de Cádiz, que históricamente no ha sido tratada convenientemente y que desde luego va a ser uno de nuestros objetivos”.

Durante la inauguración de la nueva sede de Satse Cádiz, Antonio Sanz puso en valor “el papel fundamental que la enfermería tiene en el sistema sanitario público de Andalucía”. En este sentido, subrayó el importante incremento de profesionales de la Enfermería y la Fisioterapia que ha experimentado Cádiz, donde actualmente trabajan cerca de 5.000 enfermeras y fisioterapeutas tanto en Atención Primaria como Hospitalaria y que supone un 16,7% más que en 2018.

Para el consejero de Sanidad, la enfermera es una pieza fundamental y su figura debe ser reconocida y contar con un compromiso especial desde el sistema sanitario público ante el papel que desempeñan cada día en la campaña de vacunación, los centros escolares o en las residencias de mayores. Al respecto, ha recordado que Andalucía cuenta hoy un 24,28% más de profesionales de enfermería en atención primaria y un 10,5% en atención hospitalaria. Esto es, 4.348 efectivos más que en el año 2018, según las cifras aportadas por el consejero.

Como explicó Sanz, dentro de este incremento de plantilla estructural en el sistema sanitario andaluz, un total de 1.076 plazas están destinadas a Enfermería. Además, destacó, que “la Oferta de Empleo Público que aprobaremos antes de que acabe el año y que contempla un total de 10.289 plazas, incluye 2.558 que corresponden a las categorías de enfermera y de las distintas especialidades de Enfermería” y permitirá alcanzar en 2026 una estabilización de la plantilla del 96%”.

El consejero quiso reconocer también la labor de la enfermera especialista y puso de relieve la apuesta del Gobierno de Andalucía “por el reconocimiento de las distintas especialidades de enfermería y su incorporación al SAS”, donde trabajan actualmente un total de 2.121 enfermeras especialistas que son 627 más que en el 2022. Sobre esta cuestión, Antonio Sanz anunció también “que este incremento de plantilla con el que se ha reforzado el sistema público va a suponer también la incorporación de 175 nuevas enfermeras especialistas” en Obstetricia y Ginecología (70), Salud Mental (69) y Familiar y Comunitaria (36). Una medida, concluyó, “que viene a mejorar la asistencia y también a reconocer la labor y formación de todos estos profesionales”.