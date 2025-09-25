Antonio Lizana clausura la programación de La Terraza de la Fundación Unicaja en Cádiz

Antonio Lizana clausurará mañana viernes, 26 de septiembre, la programación de La Terraza de la Fundación Unicaja en Cádiz. El saxofonista de jazz, cantaor de flamenco y compositor gaditano ofrecerá un concierto a dúo con el guitarrista y compositor lebrijano Rycardo Moreno, a las 20.30 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Enmarcada en el ciclo ‘Conciertos en La Terraza’,esta actuación despide el programa estival impulsado por la Fundación Unicaja el pasado mes de junio en el nuevo escenario de su centro cultural, en la calle San Francisco, de más de 400 metros cuadrados y con vistas panorámicas de la ciudad.

La Terraza de la Fundación Unicaja en Cádiz ha contado con conciertos de flamenco y música de autor, sesiones de DJs al atardecer, encuentros de literatura y pensamiento, y coloquios sobre arquitectura, el paisaje y el territorio urbano. Así, figuras relevantes del panorama nacional e internacional cultural como los cantaores David Palomar y Lela Soto, las autoras Remedios Zafra y Sara Mesa, el Premio Nacional de Arquitectura Alberto Campo Baeza, la Premio Pritzker de Arquitectura Carme Prigem o el DJ Calder on HiFi, entre otros, han sido protagonistas de esta nueva iniciativa que refuerza la oferta cultural de la institución en Cádiz con propuestas de calidad en conexión directa con la identidad y el imaginario cultural de la provincia de Cádiz.

Antonio Lizana es uno de los representantes más célebres del nuevo flamenco jazz del sur de España. Los conciertos en directo de Lizana se describen como un "viaje impresionante desde las raíces del flamenco al jazz contemporáneo", combinado con letras conmovedoras que transmiten mensajes de optimismo y sinceridad hacia su público.

Nacido y criado en San Fernando, una de las cunas del cante flamenco, Antonio Lizana ha actuado en más de 30 países con su banda, tocando en festivales como Womex, Etnosur, SXSW Austin, Festivales Flamencos de Londres, Nueva York, Los Ángeles y San Francisco, Barcelona Voll Damn, Shanghai Jazz Fest (China), Casablanca Jazz Fest (Marruecos) y la Bienal de Flamenco (Holanda).

Ha sido uno de los pocos artistas españoles en grabar un concierto de Tiny Desk de la NPR estadounidense y ha colaborado con artistas como Arturo O'Farrill y Alejandro Sanz, en obras que recibieron premios Grammy. Otras de sus colaboraciones incluyen a Snarky Puppy, Marcus Miller, Chano Domínguez, Alfredo Rodríguez, Ari Hoenig, Jorge Drexler, India Martínez, Jorge Pardo, Shai Maestro, Chambao, José Mercé, Josemi Carmona, Carmen Linares y Pepe Habichuela.