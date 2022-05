A un año de las elecciones en Cádiz: diez rostros para un sillón

Hay partido. Esa es la clave que todos tienen clara a un año de las elecciones municipales. El reino de José María González no se vaticina largo; primero por la duda que aún está por resolver respecto a su presencia o no como cabeza de cartel en las urnas de mayo de 2023, después de asegurar que sólo estaría ocho años y luego decir que a lo mejor optaba a cuatro más; y en segundo lugar porque el desgaste en el gobierno municipal es evidente, con numerosos frentes abiertos y con los capítulos más importantes de gestión arrastrando desde su llegada en 2015 y sin salir todavía adelante. Por tanto, sea como sea, con Kichi como candidato o sin él, el resto de partidos sabe, o vaticina, que las elecciones de 2023 serán reñidas. Y, por eso, andan con pies de plomo a la hora de decantarse por uno u otro candidato en un contexto político actual en el que la persona que encabeza la lista es fundamental para decantar la opinión de los votantes, máxime en el terreno municipal.

A falta de un año para las elecciones municipales, empiezan a producirse los primeros movimientos y a despejarse las primeras claves de esa pelea política que se presume tensa entre quienes pretenden seguir al frente del gobierno de la ciudad y aquellos otros que sueñan con zanjar un ciclo de ocho años e iniciar una nueva etapa.

En este camino a las municipales de 2023 muchos son los nombres que han ido saliendo o que se presumen como posibles alcaldables. Y otros que se han caído de la lista por decisión propia o por movimientos ajenos. En cualquier caso, en el escenario actual, a día de hoy, estos son los nombres qué más suenan como posibles candidatos a la Alcaldía. Los diez rostros en torno a los que giraría el sillón municipal.

José María González 'Kichi'

No puede empezar por otro nombre este listado que el del actual alcalde, José María González, que sigue sin desvelar qué va a hacer en mayo de 2023. Sabe Kichi y su equipo que es la mejor baza con la que se puede concurrir a las elecciones, pero no es menos cierto que él pensaba estar ocho años y que parece evidenciar ya cierto desgaste por dos mandatos cargados de actividad no solo municipal, sino también en el terreno personal o familiar, a lo que se une la pandemia que tanto cambió en todos los aspectos.

Para colmo, González se ha visto obligado a rehacer su equipo de asesores hace escasas semanas, tras la marcha de su jefe de Gabinete y la destitución vestida de dimisión de su asesora energética tras el varapalo de Eléctrica de Cádiz.

Muchas dudas, por tanto, en torno a la figura del alcalde. Hay quien apuesta porque Kichi repetirá cabeza de cartel, pero con la firme intención de que poco tiempo después de celebrarse las elecciones, dejar su acta y marcharse de la Corporación Municipal; otros apuestan porque finalmente optará a la reelección porque es la mejor baza de un Adelante Cádiz que sufre el desgaste del gobierno y de la gestión; y un tercer bloque cree que Kichi ha querido jugar al despiste para no dar pistas a la opocisión, pero que no estará en las elecciones municipales cumpliendo así su palabra inicial.

Lola Cazalilla

En el supuesto de que González no sea candidato, una de las opciones que ha barajado Adelante Cádiz en estos años ha sido la de la concejala de Cultura y Fiestas, Lola Cazalilla, que desde su llegada en 2019 ha demostrado ser uno de los rostros más carismáticos y con mejor proyección del gobierno actual. Su nombre, de hecho, ha aparecido en algunas de las encuestas realizadas por el propio equipo de González, para calibrar la opinión que tenía la ciudadanía sobre Cazalilla y también el grado de conocimiento, mucho mayor que el de otros concejales que aún (tres años después de iniciar este mandato) no han despuntado.

No obstante, Cazalilla parecía ser la principal apuesta del asesor del alcalde que presentó su renuncia hace un par de meses (José Vicente Barcia), por lo que tras su marcha y teniendo en cuenta que la concejala de Fiestas no forma parte del núcleo duro de Anticapitalistas, brazo fuerte de Adelante Cádiz, esta posibilidad ha ido perdiendo fuelle en los últimos tiempos.

David de la Cruz

Otro nombre que suena con fuerza como posible sustituto de José María González en las próximas elecciones es el de David de la Cruz, asesor de prensa desde el inicio de Podemos en el Ayuntamiento en 2015 que ha ido cobrando peso en el equipo del alcalde y que incluso forma ahora parte de la candidatura de Teresa Rodríguez a la Junta de Andalucía.

En el momento en que empezó a sonar esta posibilidad, el propio equipo de gobierno se encargó de promocionar a De la Cruz asignándole determinadas gestiones y señalando de modo especial su participación en algunas reuniones o asuntos delicados, como el que protagonizaron Adelante Cádiz y Ganar Cádiz con el presupuesto de 2022 que el grupo de Vila rechazó en un principio para luego rendirse al acuerdo.

La opción de David de la Cruz, por tanto, se consideraría más casera y, sobre todo, más continuista con el núcleo duro de González, Adelante Cádiz y el sector anticapitalista.

Juancho Ortiz

El actual líder del PP municipal viene insistiendo en su deseo de repetir como cabeza de lista el próximo año. Y de hecho, esta misma semana volvía a asegurar que quiere ser el candidato popular, en unas declaraciones que no han terminado de gustar en el partido.

A Juancho Ortiz le avala su experiencia de gobierno en los años de Teófila Martínez y su fidelidad con un proyecto, el del PP, que sigue defendiendo y del que se puso al frente en los peores años y ante el peor resultado electoral (el de 2019) en muchos comicios gaditanos. En el lado contrario parece faltarle cierta conexión con el electorado, cierto enganche con un sector más amplio de la ciudadanía como el que podría buscar un PP que maneja encuestas muy en contra del actual equipo de gobierno y que sabe que en 2023 tiene opciones de recuperar la Alcaldía.

José Manuel Cossi

Otra opción para el Partido Popular de la que ya se habló en 2019 y que sigue sonando es la de José Manuel Cossi, que en estos tres años ya de mandato ha ido adquiriendo experiencia y que cada vez es más protagonista en las posiciones del grupo municipal, defendiendo en solitario asuntos de tanto interés como el presupuesto y participando en todo tipo de reuniones y entrevistas. Además, ha ido adquiriendo ciertos papeles en el organigrama interno del partido, tanto a nivel local como provincial y en los distintos encuentros regionales y nacionales que se han celebrado estos años.

Como carnavalero, Cossi sí tiene ese perfil que se considera que puede enganchar mejor con el electorado que se quiere recuperar o ganar, significando además ese rostro una renovación que muchos demandan para el PP después de dos décadas.

Bruno García

¿Puede ser Bruno García otra opción para el PP en busca de la recuperación del gobierno de la capital? A nadie escapa la buena prensa que tiene Bruno de los años en que fuera concejal del Ayuntamiento y estuviera al frente de Turismo. Su rostro afable, su carácter amable y su simpatía juegan muy a favor de un perfil político que -salvando las distancias- parece guardar muchas similitudes con Feijoó y que además ha mejorado notablemente en estos años que lleva ejerciendo en el Parlamento andaluz.

De hecho, esto último sería el principal hándicap para la opción Bruno García, además del propio planteamiento personal del actual responsable del PP en la provincia. Y es que tendría que abandonar sus responsabilidades en la Junta de Andalucía, que presumiblemente renovará o incluso ampliará tras las elecciones autonómicas de junio, para enfrentarse a la incierta guerra electoral gaditana. Algo que muchos consideran bastante difícil, aunque será Sevilla y Madrid quienes tengan la última palabra respecto al candidato popular que opta a la Alcaldía de Cádiz.

Óscar Torres

Llegó a la Corporación accidentalmente en el tramo final del anterior mandato, tras la marcha de los entonces concejales José Pacheco y Victoria Rodríguez a la Subdelegación del Gobierno y a la Zona Franca, respectivamente; a principios de este mismo año llegó como solución apresurada a la portavocía del grupo tras la dimisión de Mara Rodríguez. Y a día de hoy asoma como el más probable candidato del PSOE para las próximas elecciones, tras la renuncia de Pacheco a intentar el salto a la Alcaldía.

Conocedor de la ciudad e implicado con ella desde diversas facetas, Torres representa un rostro amable y alejado del enfrentamiento con terceros que algunos en el PSOE piensan que ha ido desgastando a las siglas en clave municipal en las últimas citas electorales.

Por tanto, Óscar Torres asoma, junto al actual responsable del partido en la ciudad, José Ramón Ortega, como las principales opciones socialistas para concurrir a los comicios del próximo año.

Eugenio Belgrano

Fuera del actual equipo de gobierno, Eugenio Belgrano es el posible rostro de las elecciones que se haya adelantado a todos los demás. El que fuera número 4 de Ciudadanos en 2019 lidera una plataforma que ha puesto en marcha hace escasas semanas y que mira claramente a mayo de 2023, aunque oficialmente no hayan confirmado que concurrirán como lista independiente.

Defiende Belgrano la búsqueda de un equipo y un proyecto que huye de opciones políticas -“de izquierda, derecha, arriba o abajo”, repitió insistentemente el día que presentó la plataforma- pero su vínculo, y el de varios de los que forman Ahora Cádiz, al partido de Arrimadas es demasiado reciente, aunque haya abandonado ya esas filas.

Ismael Beiro

Muy curioso es el caso de este personaje televisivo empeñado en dar su salto a la política y hacerlo en Cádiz. Fue en el verano de 2021 cuando deslizó su intención de ser candidato a alcalde, afirmación que no se supo con certeza si era broma o realidad hasta que con el paso de los meses ha ido confirmando esa disposición, ratificada plenamente esta semana por Diario de Cádiz al desvelar que se baraja que Beiro sea el candidato de la agrupación Andalucía por Sí.

Según contaba Melchor Mateo en esa información, Beiro lleva meses manteniendo reuniones para programar su salto a la Alcaldía, formando un equipo en el que estarán la socialista Alicia Rodríguez Aragón (sobrina del veterano militante del PSOE Emilio Aragón) o el locutor Manolo Camacho. En principio, será tras el verano cuando se oficialice esta candidatura del que fuera en su día Partido Andalucista, salvo que en estos meses se trunque esta vía apalabrada con Beiro.

Juan Manuel Pérez Dorao

Otro de los rostros que vienen sonando para encabezar una papeleta en mayo de 2023 es el de Juan Manuel Pérez Dorao, que fuera líder de la candidatura de Ciudadanos en 2015 y que terminara ese mandato como concejal no adscrito tras su enfrentamiento con el partido. Pérez Dorao lleva meses explorando la posibilidad de que en las elecciones del próximo año haya una plataforma independiente que optara a la Alcaldía (y que ya no sería la única, al haber anunciado Belgrano la suya), habiendo mantenido reuniones con muchos gaditanos, algunos dispuestos a incorporarse al proyecto.

El tiempo para esta posibilidad de plataforma o partido puramente gaditano y sin vínculo alguno con siglas regionales o nacionales empieza a agotarse, siendo en los próximos meses cuando este proyecto en ciernes que tiene a Pérez Dorao como rostro más visible (aunque hay opciones que apuntarían a otro candidato que no sería él si prospera la opción de concurrir a las elecciones). El verano o justo después del verano es el límite que por ahora se marca este grupo de gaditanos que sigue sin dar muchas pistas de su configuración e intenciones.

En cualquier caso, en este tablero de rostros que a día de hoy está completamente abierto hay tres claves que nadie pierde de vista. La primera, ya señalada aquí, es el anuncio que tendrá que hacer el actual alcalde respecto a su futuro y al de las siglas que hoy defiende, pues el escenario electoral cambiaría notablemente con Kichi de alcaldable o sin él. La segunda clave estará en las elecciones andaluzas de dentro de tres semanas, que definirá el panorama político en la comunidad autónoma y que cerrará una carpeta para que los grandes partidos abran las relativas a los municipios y se pongan en marcha a la hora de definir candidatos y listas; incluido Ciudadanos, del que nada se sabe ni se habla sobre su posible candidato en Cádiz en 2023. Y la tercera clave se centra en esos grupos o planteamientos independientes o puramente localistas, desde Beiro y su inclusión final en Andalucía Por Sí hasta Belgrano y su plataforma, pasando por esa posibilidad en el aire que hoy encabeza Pérez Dorao. Muchos rostros posibles, por tanto, y un solo sillón por ocupar entre 2023 y 2027.