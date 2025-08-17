Aniversario de la Explosión de 1947 en Cádiz: todos los actos del 18 al 21 de agosto

Este lunes, 18 de agosto comienza la programación de actos con motivo de la celebración el 78 Aniversario de la Explosión de 1947 en homenaje al trágico suceso de aquella noche gaditana en la que la explosión de las minas submarinas depositadas en el Almacén n.º 1 de la Base de Defensas Submarinas dejó alrededor de 150 muertos, muchos de ellos niños y trabajadores de Astilleros. Una pérdida irremplazable, que hundió a muchas familias en un pozo del que no pudieron salir, o tardaron años en volver a la vida, junto a los 5.000 heridos. La explosión del millar de minas, que se encontraban mal protegidas en uno de los almacenes de la instalación militar, se llevó también por delante a numerosos edificios de la ciudad, viviendas, inmuebles oficiales, propiedades de la iglesia, además de dañar las infraestructuras en una zona de la ciudad que estaba, entonces, en plena urbanización. Se calcula que sufrieron daños unos 2.000 inmuebles de la ciudad.

La programación:

Lunes 18 de agosto

12.00: Visita guiada a la exposición que se encuentra ubicada en el castillo de Santa Catalina (con un máximo de 30 personas).

A las 19:00 horas, se celebrará una visita guiada a los lugares de la explosión a cargo del investigador José Antonio Aparicio. Esta visita tendrá su punto de partida en la puerta del Instituto Hidrográfico de la Armada.

A las 21:00 horas se celebrará el tradicional homenaje a las víctimas de la explosión de 1947 en el monolito dedicado a las víctimas situado en la plaza de San Severiano.

22:00 horas tendrá lugar un concierto de piano por Juan José Sevilla en el patio del Instituto Hidrográfico de la Armada. La recogida de las invitaciones será desde mañana jueves 14 de agosto en el Espacio Cultural de Arte Contemporáneo (ECCO), situado en el paseo Carlos III.

Martes y miércoles 19 de agosto y 20 agosto:

12.00: visitas guiadas a la exposición ‘La explosión de 1947’ en el castillo de Santa Catalina (con un máximo de 30 personas).

Jueves, 21 agosto