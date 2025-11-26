El analista geopolítico Juan Antonio Aguilar, en la Universidad de Cádiz

Imagen del cartel de la jornada en la Universidad de Cádiz.

Juan Antonio Aguilar, uno de los analistas geopolíticos de renombre de nuestro país y que mejor conoce la situación actual de la Guerra de Ucrania, estará este 26 de noviembre en la Universidad de Cádiz para hablar de El análisis geopolítico, entender la realidad actual.

De esta forma, este miércoles a partir de las 18.30 horas en el Salón de Grados de la Facultad de Filosofía y Letras, tendrá lugar la conferencia del director del observatorio Instituto Español de Geopolítica.

Aguilar estará presentado por el profesor del área de Filología Árabe, experto en Geopolítica mundial y miembro del comité científico del instituto, Jad el Khannoussi.

Este encuentro está organizado por el Grupo de Investigación HUM 385 Al Andalus Magreb de la Universidad de Cádiz.