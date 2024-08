"Amazon, Temu o Shein están haciendo mucho daño a la economía y al comercio local de Cádiz"

Cádiz/Unos pendientes en forma de Mikolápiz por 22 euros, una lámina con la gaditanísima imagen de la heladería de Los Italianos, un cenicero portátil con la leyenda "Las colillas no florecen", un neceser de "Caletera", láminas con frases tan de aquí, de cadi cadi, como "He dejado el puchero puesto", "A la fresquita", "Ahora es cuando se está bien aquí". Todos son productos que se pueden encontrar en la tienda de Sonia Romero, en La Tienda de la Vecina, ubicado en la calle José del Toro.

Lleva ya dos años (los cumple en noviembre) abierto este establecimiento y ya es muy conocido en ciertos ambientes pero nunca está de más un empujoncito para hacerse aún más visibles. Y este lunes consiguieron mil euros de premio "que al menos me dan para pagar el IVA" y, sobre todo, el reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Cádiz y del CEEI Bahía de Cádiz, que optaron por premiarla como la mejor emprendedora local.

Tiene treinta y tantos, según confiesa, y este martes estaba especialmente contenta porque han sido muchas las personas que le han felicitado y porque, además, le quedaban horitas para cogerse unas vacaciones (cuatro días de vacaciones porque los emprendedores no tiene 31 días de vacaciones).

Sonia es hija de Paco Romero (de Deportes Romero), que ya es de por sí, todo un medallón y algo que hace pensar que la "enfermedad" del emprendedor puede que viaje entre los genes de padres a hijos.

Ella realmente se ha llevado fuera de Cádiz muchos años trabajando, sobre todo en Barcelona, en ocupaciones relacionadas con el mundo de las agencias de comunicación de marcas grandes, pero su padre, Paco Romero, enfermó y ella no lo dudó y optó por estar con uno de sus grandes ídolos, y a ella se le llena la boca hablando de él y del legado que le ha dejado desde el punto de vista emprendedor.

Y estando junto a él y viviendo con él la enfermedad "decidí emprender con lo mío y en mi ciudad", indica Sonia.

Al principio montó una agencia para ayudar a pequeñas marcas y a negocios pequeños y, de hecho, tuvo bastante éxito en campañas relacionadas con el comercio local de Cádiz a la vez que veía como su proyecto iba creciendo con la ayuda de las redes sociales.

Y fue hace algo menos de un par de años cuando decidió abrir La Tienda de la Vecina. Allí, desde José del Toro, vende productos y artículos de más de 200 pequeños emprendedores, muchos de ellos de diversos puntos de Andalucía.

David contra Goliat

Choca que al principio de la entrevista se remonte a sus inicios para contar que en Barcelona y Madrid trabajó para grandes empresas y que ahora, desde Cádiz, trabaje para los más pequeños, los más indefensos que cada mañana tienen que pegar un buen suspiro para subir la baraja de sus negocios y echarse alguna que otra oración para pedir a quien desde arriba le toque velar por los emprendedores le mire con cariño y que el día le dé al menos para comer y cubrir gastos.

Una de las primeras frases que se observan en su web es "Menos amazon y más verano de cositas locales y bonitas". Tiene abierta una batalla contra Amazon, contra Temu, contra Shein... "Están haciendo mucho daño a la economía local. Son plataformas que trabajan basándose en la guerra de precios. De hecho Temu tiene denuncias por traficar con datos de consumo y por atacar continuamente a sus clientes, algo que, al final, lleav a un consumo por consumir y no a un consumo conciente".

La palabra "sostenibilidad" no tardó en salir de la boca de Sonia Romero, algo de lo que según ella, poco saben ese tipo de marcas que están provocando que la gente haya perdido el contacto con el comercio de su barrio, con las tiendas de su ciudad y con el trato personal que te puede dispensar alguien que realmente te conozca, sepa tus gustos y te atienda con ganas de vender y verte salir de su tienda con una bolsa en tus manos y con una sonrisa en los labios.

"Usan materiales poco sostenibles. De hecho Shein tiene denuncias por usar productos tóxicos en la ropa que vende y, para colmo, no pagan impuestos en nuestro país, y yo sí lo hago"

Realmente la o las empresas que lleva para adelante Sonia Romero, siempre de la mano de santi, "mi socio y marido y compañero de aventuras. En la pareja, yo soy la pesada", confiesa la "jefa" de La Tienda de la Vecina.

"Somos buscadores de marca. Somos detectores de tendencias. Vemos lo que puede funcionar. Nos dicen que somos como el Disneyland de las marcas pequeñas con productos únicos que jamás habrás visto en ninguna otra tienda". Por que eso sí, Sonia tiene muy bien aprendido que con sus negocios no busca competir con las tiendas de alrededor y ninguna marca de las que depositan allí sus productos se venden en otras tiendas para así no entrar en batallas de precios ni competencias que puedan hacer más difícil la complicada supervivencia de un negocio de barrio en Cádiz.

"¿Y de qué vives ahora? De tu tienda, de tu agencia..." "Vivimos como podemos y de lo que podemos", confiesa a la vez que recordó que trabajan con ella, además de Santi, cinco personas más y, aparte, con algún que oto freelance, fotógramos externos, diseñadores...".

"¿Duerme bien cada noche un emprendedor? ¿Se concilia bien el sueño". A todas estas cuestiones Sonia Romero indica que "los emprendedores nunca dormimos bien. El emprendimiento te quita el sueño. Me reinvento cada día". Confiesa que ahora se le ha metido entre ceja y ceja convocar una especie de premio que, a nivel nacional, sirva para apoyar a la gente emprendedora con un evento que se celebre en Cádiz, con una gala de premios pensada para 2025.

Sonia Romero, horas después de recibir el galardón como mejor emprendeora de Cádiz / Jesús Marín

Ella, Sonia, habla de que su padre murió hace cuatro años siendo un emprendedor cuando realmente el común de los mortales que un emprendedor deja de serlo a alguna edad concreta. "Nunca se deja de ser emprendedor. Tus proyectos son como hijos o hijas y tienes que cuidarlos toda la vida aunque seas mayor. Además, aprendes cada día, te equivocas. Me da mucha pena ver los negocios estancados y siempre quejándose". Sonia Romero piensa que "Nada cambia si nada cambias". Hace pensar...

Tiene claro que un negocio tiene que estar siempre en constanate evolución "y si no funciona, se cambia, porque, al final, te metes en deudas para inentar que el negocio para adelante, eso provoca más pérdidas y la ruina".

Premio a la mejor emprendedora local

En cuando al premio que recibía este lunes en la sede del IFEF de manos de Beatriz Gandullo (Ayuntamiento de Cádiz) y Carmen Romero (CEEI-Bahía) afirma que ha sido una "palmada en la espalda y lo recojo un mensaje que me dice que algo estaré haciendo bien. Y, aparte, te ayuda a ser más visible y a que periódicos como el vuestro se interese por mi proyecto y por el comercio local de la ciudad.

"Pero, ¿es fácil se emprendedor en Cádiz?", le pregunta este medio. "Montar algo es siempre difícil. Hay que analizar muchas cosas. Me llevé un año entero liada con mi plan de empresa, la viabilidad, el entorno de mercado, ver hacia dónde deriva el tipo de consumo... Hay que estudiar mucho". Sonia lo tiene claro y no se lo piensa dos veces: "A un negocio nuevo hay que darle tres años de confianza y si en ese tiempo no arranca, algo va mal, hay que hacer una lectura de lo que se está haciendo". De todas formas con algo más de tristeza en su tono de voz no le queda más remedio que reconocer que "Cádiz no lo poné fácil" y que hay ciudades como Madrid o Barcelona donde hay más confianza en los emprendedores.