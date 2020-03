Una alianza con Google permite al colegio Grazalema-Guadalete conectar a alumnos con profesores

La actividad docente y formativa no se paraliza en estas semanas de confinamiento. Los centros educativos recurren a sus herramientas para que los profesores y los alumnos sigan conectados. Es el caso del colegio privado Grazalema-Guadalete, con más de 46 años de experiencia en El Puerto de Santa María, que gracias a su alianza con Google continúa sus clases a través de su plataforma Attendis AT HOME. Desde el centro explican que Attendis es pedagogía de alto rendimiento en competencias y valores para la vida. “La aspiración del colegio es proporcionar a sus alumnos, a través de la educación personalizada, las competencias y valores necesarios para desenvolverse en un mundo global y comprometerse con la mejora de su entorno. La pedagogía del colegio está dirigida a la consecución de una misión: Transformar la sociedad a través de la familia”.

Ahora, la misión del centro es continuar, para alumnos de entre 0 y 18 años, con la enseñanza educativa a través de Attendis AT HOME. “Si por algún motivo no es posible acudir al colegio, las herramientas digitales nos permiten seguir prestando nuestro servicio de formación y acompañamiento de manera ágil y personalizada”, señalan desde el centro.

Con Attendis AT HOME, “cuando podamos abrir de nuevo las puertas del colegio, las clases presenciales se retomarán de forma natural: sin retrasos y continuando con la programación prevista”. Gracias a la alianza entre Attendis y Google, todos los alumnos, así como sus familias, disponen de una cuenta corporativa de GSuite, que les permite acceder a los diferentes servicios de Google for Education. Google for Education es una plataforma para docentes y estudiantes, que pone los recursos de Google al servicio del sistema educativo, para facilitar la adquisición de la competencia digital. Alumnos y docentes pueden trabajar en una red común para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. Para la conexión diaria, los alumnos necesitan utilizar un dispositivo que puede ser un Ipad, ordenador e incluso un móvil.

En Grazalema-Guadalete un total de 854 alumnos, desde 5º EPO a Bachillerato, disponen de un Ipad ya que Attendis puso en marcha en el curso 2013-2014, el Proyecto Ipad Attendis que les permite actualmente, el uso de este dispositivo como herramienta complementaria de trabajo durante el curso escolar. Para el resto de las etapas escolares, en Educación Infantil y desde 1º a 4º EPO, los profesores continúan sus clases a través de la plataforma Attendis At Home, en la que los alumnos pueden asistir a videoconferencias, grabaciones de clases, reciben las tareas a través del Classroom, y pueden enviar y recibir documentos, trabajos y ejercicios diarios. De esta manera los profesores realizan un seguimiento continuado y personalizado de los alumnos.

El colegio apunta por último que “las familias nos han trasladado en público, vía redes sociales, y por privado, sus muestras de agradecimiento por la rápida iniciativa del colegio ante la situación actual en la que nos encontramos por el cierre de los colegios”.