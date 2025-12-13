De Aldecoa a Ory, escritos de puño y letra

“Carlos Edmundo, Carlos paradójico, Edmundo marinero, Carlos Edmundo sireno. Serenísimo. Como un mar, como una luna, como las andanzas saharianas de Merlín y de Okuban y de Buda el tibetano. Recóndito ujier de los dioses, diosecillo intranquilo como Chicharro […] estoy aquí como un desvencijado miriñaque abandonado entre todo este sol, toda esta yerba y todo este ambiente de inútil trabajo […] decidme ‘ambos a dos’ o a tres o a tres mil –a las tres mil y uno que dentro lleváis– ¿qué hago yo aquí?”. Así comienza la carta que Ignacio Aldecoa envió el 13 de julio de 1946 a Carlos Edmundo de Ory desde el campamento de Zaragoza donde cumplía su servicio militar en las milicias universitarias. Es la primera de las varias que el entonces veinteañero escritor envió a su amigo a la pensión Garde, de Madrid, donde convivieron y mantuvieron una estrecha relación personal y literaria desde el año 45 al 47.

Estas cartas y otros textos manuscritos de Aldecoa forman parte del legado del escritor Carlos Edmundo de Ory, donado por éste a Cádiz, su ciudad natal y que se custodia en la Fundación que lleva su nombre en la céntrica calle Ancha, 16. Y serán parte importante y destacada de la exposición Ignacio Aldecoa. El oficio de escribir, organizada por la Biblioteca Nacional con motivo del centenario del nacimiento del escritor alavés, que podrá verse del 18 de este mes de diciembre hasta el 14 de junio del 26. La importancia de estos documentos gaditanos radica en que serán los únicos textos manuscritos, escritos de puño y letra de de Aldecoa, que podrán verse en la muestra.

El comisario de la exposición, José Ramón González –que acaba de participar en Cádiz en las Jornadas de la Fundación Ory La hora del cuento dedicadas Ignacio Aldecoa−, explica que en su labor de rastreo de documentos para la exposición se encontró con la sorpresa de la escasez de materiales hallados tanto en la propia Biblioteca Nacional como en la propia familia del autor. “Y en este punto −subraya− entra en juego el fondo de la Fundación Carlos Edmundo de Ory, porque en su archivo hay depositadas tres interesantísimas cartas manuscritas de Aldecoa a Ory, un poema dedicado por Aldecoa a Ory, con un pequeño dibujo, y un relato, ‘Jarlos pájaro de oro’, una semblanza dedicada también al poeta gaditano”.

Destaca González que “la importancia de estos textos, que la Fundación Ory ha cedido para la exposición, reside no solamente en su contenido −muy marcado por el movimiento postista, en el que el joven Aldecoa, guiado por Ory, militó brevemente− sino también porque entre ellos se encuentran los únicos textos escritos por el autor vasco de puño y letra que se van a exhibir en la exposición de Madrid. Se trata por lo tanto de una aportación importantísima, que, a su vez, da cuenta de la riqueza del material custodiado en la Fundación gaditana”.

Estos textos, junto a la reproducción de sus manuscritos, aparecen recogidos en el libro Misteriosas idas y venidas, que acaba de publicar la Fundación Ory y que incluye asimismo otros escritos del autor gaditano sobre Aldecoa y los intensos años que compartieron en la pensión Garde, así como una semblanza de Carlos Edmundo y un soneto dedicado a éste por el escritor vasco.