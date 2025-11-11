Las nuevas Jornadas de la Fundación Ory estarán dedicadas al escritor Ignacio Aldecoa

La hora del cuento (en el centenario de Ignacio Aldecoa)' es el título de las XIV Jornadas de la Fundación Carlos Edmundo de Ory de Cádiz, que se celebrarán del 22 al 28 de noviembre y que antes, el próximo sábado 15 de noviembre, contará con un acto previo. Estos encuentros se realizan con el apoyo del Ministerio de Cultura, el Centro Andaluz de las Letras y la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz.

Las jornadas ''La hora del cuento' estarán dedicadas a Ignacio Aldecoa y, en general, a los escritores y escritoras de su generación, aquellos que mostraron sus primeros relatos en publicaciones como 'La Hora' o 'Revista Español'a. Desde este punto de partida, se trazará un hilo que nos conducirá por la evolución del relato hasta nuestros días en nuestra lengua, según explica la Fundación Ory en un comunicado de prensa.

En el acto del sábado 15 estará presente José Ramón González García, comisario de la exposición que la Biblioteca Nacional de España dedica a Aldecoa en el centenario de su nacimiento. 'Ignacio Aldecoa y la Generación del 50' será el título de su intervención, que tendrá lugar a las 12.30 horas en el salón de actos del Espacio Cultural Ancha 16, sede también de la Fundación gaditana.

Las clásicas Jornadas de la Fundación Ory, que este año alcanzan su edición número 14, estarán dedicadas al escritor vasco y se celebrarán hasta el 28 de noviembre teniendo como sedes el ECCO, el Aulario La Bomba y el propio Espacio Cultural Ancha 16. Las jornadas se abrirán el sábado con una breve feria del libro de cuentos en el ECCO, de 11.00 a 14.30 horas, y con la participación de José Teruel y su conferencia 'El descarrilamiento de Carmen Martín Gaite por los cauces del ensayo: el cuento de nunca acabar'. Ese día, intervendrán también en las jornadas Ana María Shua, Antonio Serrano Cueto, Juan Casamayor y María Alcantarilla.

Hasta su finalización, pasarán por las jornadas nombres como Elvira Navarro, Daniel Ruiz, Pepe Maestro, Nono García, Thäis Gamaza, José Jurado, Fernando Valls, José Luis Martín Nogales, José Manuel García Gil, Andrés Neuman, Eloy Tizón, Antonio Rodríguez Almodóvar, Nieves Vázquez, Salud Botaro, José Moreno, Fran Camacho, Ana Candón, Carlos Castán, Marina Perezagua, Mercedes Duque y Calde Ramírez.