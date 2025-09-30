Alcances estrena colaboración con el Festival South de Cádiz

El Festival de Cine Documental Alcances de Cádiz alcanza hoy martes, 30 de septiembre, su quinta jornada, marcada por el estreno de la colaboración con South International Series Festival, que este año se incorpora por primera vez a la programación de Alcances. De esta alianza nace el pase especial del documental Ellas en la ciudad, dirigido por Reyes Gallegos, que se proyectará a las 19.30 horas en el Teatro de la Tía Norica. La cinta pone el foco en las mujeres que poblaron los barrios periféricos de Sevilla construidos en los años 70, mostrando a través de sus testimonios cómo han sostenido una ciudad que, en muchas ocasiones, les dio la espalda. Sus relatos son un retrato esencial para entender las transformaciones urbanas, sociales y culturales de las últimas cinco décadas desde una perspectiva de género.

En el marco de esta colaboración con South International Series Festival también se puede visitar la exposición Fernando Fernández. 50 años de relación con la fotografía, instalada en la calle Antonio Burgos, en el paseo que conecta La Caleta con el Castillo de Santa Catalina. La muestra recoge medio siglo de trayectoria del fotógrafo gaditano, con imágenes que reflejan su mirada personal sobre la ciudad y sus gentes, y que se convierte en un complemento cultural de gran valor para quienes acudan al festival.

La jornada arrancará por la mañana en el mismo Teatro del Títere La Tía Norica con el pase de Origen (10.00 horas), un trabajo del colectivo del Aula de Cine del IES Cornelio Balbo que se adentra en los primeros pasos del flamenco como forma de expresión popular a través de las voces de antiguos cantaores y bailaores.

Como cada mañana, el patio del Espacio de Cultura Contemporánea de Cádiz (ECCO) acogerá a las 11.00 horas los tradicionales Desayunos con realizadores, punto de encuentro entre cineastas, público y prensa acreditada en el que compartir impresiones sobre las películas proyectadas en el festival.

Ya por la tarde, la Sección Oficial presentará el largometraje Tuentifourseven, de Soraya González Guerrero (17.00 horas, Teatro de la Tía Norica), un retrato íntimo y familiar nacido de una experiencia de superación tras un accidente que cambió la vida de sus protagonistas.

La programación de la tarde seguirá con la Sección Cádiz Produce (20.30 horas, patio del ECCO), que este año amplía su alcance con más títulos y un nuevo espacio de exhibición. En esta sesión se presentarán La constructora, de Francisco José López García, que rescata la historia de una emblemática fábrica vinculada al desarrollo industrial de San Fernando, y La memoria del último vuelo, de Carlos Atienza, una mirada coral a los trabajadores y trabajadoras de una planta aeronáutica gaditana, con su legado laboral y social como eje central.

La actividad formativa también tendrá un lugar destacado dentro de la jornada con los seminarios que se desarrollan en el Aulario La Bomba. Por un lado, ‘Plano a Plano: Tus primeras nociones para dirigir una película’, a cargo de Jesús Graván, ofrecerá claves para iniciarse en la dirección cinematográfica. Por otro, continuará el curso ‘Narrativas y estéticas del documental’, que imparte la cineasta Marianela Vega Oroza y que explora las diferentes modalidades de representación de la realidad en el género documental.

La agenda se completará con una cita muy especial en el Castillo de Santa Catalina (20.30 horas), donde Alcances se une a SailGP para ofrecer la proyección del episodio Start Again de la serie Racing on the Edge. El público tendrá ocasión de conocer de cerca la historia del regatista Diego Botín y su camino hacia el campeonato mundial de SailGP, en un acto que contará con la presencia de miembros del Spain SailGP Team y ofrecerá experiencias inmersivas de realidad virtual, así como la posibilidad de fotografiarse con el trofeo de campeones.

La jornada cerrará en el Teatro del Títere de la Tía Norica con el segundo programa de cortometrajes de la Sección Oficial (21.30 horas), una selección de obras que exploran desde distintas miradas la memoria, la percepción, los recuerdos y las conexiones humanas.