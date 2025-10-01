Alcances celebra esta noche la gala final del certamen Docuexprés

El Festival de Cine Documental de Cádiz Alcances celebra hoy su sexta jornada con una de sus citas más esperadas: la Gala Docuexprés. El patio del Espacio de Cultura Contemporánea de Cádiz (ECCO) acogerá a partir de las 20.30 horas este evento producido por Onda Cádiz, donde se proyectarán todos los cortometrajes realizados para la duodécima edición del concurso de cine urgente y se anunciarán los títulos ganadores. Los premios se entregarán el viernes en la clausura del festival..

La jornada también estará marcada por el Pase Especial Laura Ferrés, que tendrá lugar a las 19.15 horas en el Teatro del títere la Tía Norica. La directora, miembro del jurado oficial de esta 57 edición, presentará su aclamado largometraje La imatge permanent, ganador de la Seminci en 2022, que llega ahora a Alcances en una recuperación especial para Andalucía. Con un estilo singular que combina ficción y realidad, la obra reflexiona sobre la migración interior y la mirada hacia la clase trabajadora, consolidando a Ferrés como una de las cineastas más originales de la escena contemporánea.

En el apartado formativo, el director Chema García Ibarra cerrará el programa FormaDoc con la masterclass ‘Procesos creativos en el cine de Chema García Ibarra’, que ofrecerá de 18.00 a 19.30 horas en la Sala Lequerica del Aulario La Bomba. Con entrada libre hasta completar aforo, el cineasta compartirá con los asistentes su método de trabajo, desde la gestación de las ideas hasta la escritura del guion y la dirección de actores no profesionales, con ejemplos de sus cortometrajes y de su largometraje Espíritu Sagrado.

Coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Mayores, Alcances incorpora hoy una propuesta especialmente dedicada a las personas mayores con la Jornada Cinematográfica para los más mayores, organizada junto a la Residencia de Mayores Fragela. La actividad, que tendrá lugar por la mañana de 11.00 a 13.00 y por la tarde de 17.00 a 19.00, ofrecerá a sus residentes una experiencia única que comenzará con un pequeño rodaje y talleres de manualidades inspiradas en el séptimo arte, para culminar en una velada con alfombra roja, proyección de cine y un photocall al estilo hollywoodiense que permitirá a los participantes guardar un recuerdo entrañable de esta jornada especial.

La programación del día se abrirá con una actividad dirigida a centros educativos: el Pase Instituto del Cine Madrid – Máster Internacional de Cine Documental, a las 10.00 horas en el Teatro del títere la Tía Norica, con la proyección de trabajos realizados en los talleres del máster.

También a las 10.00 horas tendrá lugar la visita a la Torre Tavira, uno de los miradores más emblemáticos del casco histórico gaditano, con su célebre Cámara Oscura y sus espectaculares vistas de 360º sobre la ciudad. La actividad, que cuenta con todas las plazas agotadas, se incorpora a Alcances de la mano del propio espacio, nuevo patrocinador del festival y encargado de otorgar el Premio del Público al Mejor Cortometraje de Cortos a la Fresquita La experiencia ofrecerá un recorrido guiado por la historia y curiosidades de Cádiz desde las alturas, seguido de una proyección especial que completará la visita.

El ECCO volverá a ser un espacio clave a las 11.00 horas con los Desayunos con realizadores, un clásico de Alcances convertido en foro matinal de diálogo entre cineastas y público, con entrada libre hasta completar aforo. A las 12.30 horas se celebrará la actividad ‘Cádiz, una ruta de cine’, un recorrido guiado por las huellas cinematográficas en la ciudad, también con plazas agotadas.

Ya por la tarde, la Sección Oficial completará sus proyecciones de largometrajes a concurso en el Teatro del Títere la Tía Norica. A las 17.00 horas se exhibirá Código Marcos, de Patricia Pérez Fernández y Liena Cid Navias, mientras que a las 21.45 horas será el turno de 11 bajo tierra, de Chico Pereira. Entre ambas proyecciones se encajará la cita con Laura Ferrés, que enlaza directamente con la Gala Docuexprés en el ECCO, configurando una jornada de festival de enorme intensidad.

Hoy continuará además el seminario ‘Narrativas y estéticas del documental’, impartido por Marianela Vega Oroza en el Aulario La Bomba, en horario de 17.30 a 20.30 horas, dentro de un programa formativo que se prolongará hasta el jueves.