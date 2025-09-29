Alcances de Cádiz 2025: ¿Qué ver este lunes 29 de septiembre en el Festival de Cine Documental?

El Festival de Cine Documental Alcances de Cádiz abrirá el lunes 29 de septiembre su cuarta jornada con una cita muy especial en el Teatro del Títere La Tía Norica: a las 10.00 horas se proyectarán los cortometrajes creados por el alumnado del CEIP Josefina Pascual dentro del programa EducaConArte. Durante varias semanas, los estudiantes de primaria han trabajado junto a sus docentes para aprender los fundamentos del cine documental y dar forma a sus propias producciones, desde la escritura del guion hasta la edición final. El resultado son piezas que recogen su mirada sobre el mundo y que ponen en valor la capacidad del cine como herramienta de pensamiento crítico, creatividad y conciencia social.

Esta proyección, reservada a centros educativos, constituye uno de los pilares de la vertiente formativa de Alcances, que busca acercar el género documental a las nuevas generaciones y fomentar en ellas una comprensión más profunda de la realidad a través del audiovisual.

La actividad matinal dará paso al resto de la programación del día, que comenzará en el Espacio de Cultura Contemporánea de Cádiz (ECCO) con una nueva cita de los Desayunos con Realizadores, a las 11.00 horas. Este encuentro abierto al público ofrece un espacio informal para el diálogo entre cineastas y asistentes, consolidado como uno de los emblemas del festival.

La actividad formativa tendrá un espacio dentro de la jornada con el curso para profesionales Narrativas y estéticas del documental, que imparte la cineasta Marianela Vega Oroza y que explora las diferentes modalidades de representación de la realidad en este género.

Por la tarde, las proyecciones arrancarán con la Sección Mirada Andaluza, a las 17.30 horas en el Teatro del Títere La Tía Norica, con Os Naufragados de Jorge Peña Martín, un retrato de la vida en una pequeña comunidad de pescadores en Brasil que enfrenta el dilema entre la preservación de su entorno y la amenaza del progreso.

El mismo espacio acogerá la Sección Oficial de Largometrajes. A las 19.30 horas se proyectará Negro Limbo de Lorenzo Benítez, una investigación sobre los crímenes ocultos de la dictadura franquista en la Guinea española y la memoria silenciada de la familia de Acacio Mañe. A continuación, a las 21.30 horas, llegará Te separas mucho de Paula Veleiro, un documental íntimo que entrelaza las rupturas de dos generaciones a través de materiales de archivo y reflexiona sobre lo que permanece cuando el amor se acaba.

En paralelo, el ciclo Cádiz Produce lleva el festival al patio del ECCO, donde a las 20.30 horas se presentará Diferentes, iguales, dirigido por Sara Gallardo y Vanessa Perondi. El documental aborda en primera persona las realidades de las personas con discapacidad y sus cuidadores, poniendo en evidencia las barreras que impone la sociedad y reivindicando la necesidad de construir un entorno inclusivo y diverso.

El Festival Alcances se lleva a cabo gracias a la colaboración de DOCMA, CIMA, AAMMA, Asecan, Cine Cádiz, Onda Cádiz y el Instituto de Cine Madrid, así como la secretaría de Responsabilidad Social de CSIF Cádiz, la Universidad de Cádiz, Asociación Amigos de Quiñones, Festhome y la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Cádiz. Además, este año se incorporan como nuevos colaboradores EMASA, Educarte, South International Series Festival, Torre Tavira, Fundación Unicaja, Master Documental Creativo Universidad Autónoma de Barcelona y ASODEMER Cádiz.