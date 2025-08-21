Alcances busca participantes para su XII edición de DocuExpres en Cádiz

El certamen de cine urgente DocuExpres, que se celebrará en Cádiz los días 19, 20 y 21 de septiembre como antesala del Festival de Cine Documental Alcances, abrió este jueves 21 de agosto el plazo de inscripciones para su duodécima edición.

En el certamen pueden participar tanto profesionales como aficionados al género documental, sin importar su experiencia o formación previa. El único requisito es tener al menos 16 años cumplidos; en el caso de los menores de edad, podrán participar siempre que cuenten con la autorización de sus padres o tutores legales.

La inscripción es totalmente gratuita y permanecerá abierta hasta el jueves 18 de septiembre de 2025 a las 23:59 horas. El proceso se realiza a través de un formulario online y admite tanto la participación individual como en equipo. Los grupos no tienen límite de integrantes, aunque será necesario especificar el papel que desempeña cada miembro en la elaboración de la obra.

El reto cinematográfico se llevará a cabo del 19 al 21 de septiembre en Cádiz. Durante ese fin de semana, los participantes deberán idear, grabar, producir y montar un cortometraje documental en tiempo récord, con la propia ciudad como escenario protagonista. Además, el programa de DocuExpres contempla la celebración de una sesión de tutoría presencial el 19 de septiembre que impartirá Fernando Vílchez, cineasta de amplia trayectoria (ganador en los festivales de Málaga y Punto de Vista en Pamplona) que además formará parte de la Sección Oficial de Alcances con su corto Recuerdos para el que por mí pregunte.

El sábado 20 de septiembre tendrá lugar la jornada dedicada a la grabación de los documentales, desde las 9.00 de la mañana a las 9.00 horas de la mañana del día siguiente. Por su parte, el domingo 21 de septiembre estará dedicado al montaje de los trabajos en una sala habilitada para ello en el ECCO (Espacio de Cultura Contemporánea de Cádiz, Paseo Carlos III). Los documentales se entregarán “in situ”, desde las 09.00 hasta las 21:00 horas.

Los cortometrajes presentados se exhibirán el día 1 de octubre durante una gala que será retrasmitida y patrocinada por Onda Cádiz en el Espacio de Cultura Contemporánea (ECCO) dentro de la programación de Alcances. Tras esta sesión, el jurado de DocuExpres hará público el cortometraje ganador, que será proyectado nuevamente el viernes 3 de octubre en la gala de clausura de Alcances, en el Teatro del Títere de Cádiz - La Tía Norica.

El jurado de esta edición contará con un refuerzo especial gracias a la incorporación del cineasta Chema García Ibarra, que además ofrecerá una masterclass dentro del festival. Junto a él estarán el actor y gestor cultural Paco Clarés, uno de los impulsores del Festival Sanfer de San Fernando, y la directora onubense Remedios Málvarez, quien por su parte participa en la sección 'La Mirada Andaluza de Alcances' con su obra Fandango.

Los cortometrajes concursantes optarán a un primer premio de 1.000 euros al mejor cortometraje documental y un segundo premio de 500 euros otorgados ambos por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz.

Enlace de inscripción a la duodécima edición del certamen de cine urgente DocuExpres