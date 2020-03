El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo, del Bloque Nacionalista Galego, participó esta mañana en la inauguración del VII Congreso Ciudades que Caminan junto al alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi' y el rector de la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella.

Tras su intervención en la apertura de este congreso que se desarrolla en Cádiz desde ayer jueves hasta el próximo sábado, mantuvo un encuentro con los medios allí presentes, a los que transmitió su defensa de que los espacios libres de la ciudad son para los ciudadanos "y no para los vehículos privados de nadie". Tanto es así que Miguel Anxo expresó su convencimiento de que, "como alcalde, no tengo la obligación de buscarle a nadie donde aparcar su coche".

"Para mí es como si usted se compra una vaca y me pregunta que dónde la pone o si se compra un congelador y no tiene sitio en su casa y me dice que quiere un hueco en la calle donde ponerlo. El coches es igual". "Si hay coche en la acera lo ponemos, pero el coche es suyo", remató el alcalde de Pontevedrá, que recordó que ciudades como Amsterdam no dejan comprar un coche si no se tiene garantizado donde dejarlo. "Es una medida dura pero, al final, habrá que hacer algo así".

El primer edil pontevedrés describió de manera somera varias de las medidas que durante sus seis legislaturas (es alcalde desde 1999) ha puesto en práctica en su ciudad. Entre éstas destaca la construcción de trece o catorce aparcamientos subterráneos a precios razonables que incluyen siempre una planta sólo para residentes. Su Ayuntamiento busca fórmulas, "y si no interesa pues métase el coche donde le quepa. Es duro pero es así".

Miguel Anxo afirmó que en Cádiz ha encontrado una ciudad "con mucha gente en la calle" y donde la velocidad a la que circulan los coches no es excesiva. "Veo una ciudad relativamente amable"

"Se pueden hacer muchas cosas en la ciudad y, de hecho, tenemos la obligación de hacerlas". De hecho es una de las funciones de la red de Ciudades que Caminan que preside a día de hoy el alcalde de Pontevedra, la de animar a otras ciudades a que den pasos adelante a la hora de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que las habitan.

Confiesa que en los últimos 20 años "le hemos dado la vuelta al a ciudad priorizando los derechos de los ciudadanos y el derecho a la ciudad y al espacio público y eso implica decisiones drásticas que afectan a los vehículos de la ciudad". Anxo recuerda que lo primero que hicieron fue peatonalizar todo el centro de Pontevedra, sin dejar de lado que esta ciudad cuenta con un casco histórico de unos seis o siete kilómetros cuadrados. "Hicimos un proyecto integral en la ciudad de calmado de tráfico, de aumento de espacios destinados a las personas, plataformas únicas, mejor iluminación, eliminación de ruidos y de tráficos innecesarios".

A este respecto, en Pontevedra llevan a gala el hecho de que se han registrado cero muertos en accidentes de tráfico en casco histórico de la ciudad. "Pasamos de una media de 30 muertos por década a tener tres muertos en la última década, y, desde los últimos nueve años, cero muertos". La Comisión Europea podría otorgar, de hecho, a Pontevedra un premio a nivel europeo por la seguridad vial de la que ha hecho gala estos últimos años.

Anxo insiste en que en los últimos años se ha avanzado mucho en la seguridad vial en los espacios interurbanos pero no así en los espacios urbanos, donde no está descendiendo de manera genérica el número de accidentes graves y de muertos.