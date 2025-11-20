"El alcalde de Cádiz sólo pisa Puntales cuando el barrio está de fiestas"

El grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana ha visitado el barrio de Puntales para conocer al detalle su situación y escuchar las demandas y reivindicaciones de sus vecinos y vecinas transmitidas a través de la presidenta de la asociación Arrabal de Puntales. María Villanueva ha denunciado el “estado de abandono y dejadez” que presenta esta zona de la ciudad, con basura acumulada durante semanas, con bolsas de escombros arrumbadas entre coches que nadie retira, con aparatos rotos e inservibles del parque biosaludable para mayores, con apagones frecuentes del alumbrado público y escasa presencia policial, entre otras quejas.

Asimismo, Villanueva ha denunciado la “grave situación” que están sufriendo varias familias de la calle Explanada tras la caída del techo de una casa de un tercer piso y el apuntalamiento de otras viviendas de esa misma finca debido al mal estado de ese antiguo edificio, que padece aluminosis. “En su día vino un arquitecto municipal y se llevó las manos a la cabeza al ver cómo están las estructuras de esas casas, pero nada más. Nadie del Ayuntamiento se ha preocupado por estas familias... El alcalde sólo pisa Puntales cuando el barrio está de fiestas”, apunta la presidenta de Arrabal de Puntales.

Durante la visita, los portavoces de AIG, David de la Cruz y Helena Fernández, y la concejala Vanessa Sibón han recorrido las calles del barrio, haciendo parada en el parque público El Campillo, donde han podido comprobar in situ varias de esas quejas que realizan los vecinos y vecinas por falta de mantenimiento y limpieza, y que se suman a la demanda histórica que gira en torno a la calle Dársena, que sigue sin ser asfaltada y es prácticamente impracticable durante los días de lluvia.

Para el líder de la formación de izquierdas es “evidente” que “tenemos a un alcalde que se ha convertido en un organizador de eventos, puesto que no gestiona la ciudad ni gestiona sus barrios. Basta realizar una visita con los colectivos vecinales para darse cuenta de que hay barrios que están absolutamente abandonados, como es el caso de Puntales, donde su gente denuncia que está más sucio que nunca, que el alumbrado público falla constantemente, que el espacio público se encuentra en deterioro constante, y también que sólo se ha visto por allí al alcalde para el sarao y las fotitos de turno”.

Es por ello que De la Cruz exige a Bruno García que anteponga “ser alcalde de Cádiz a presidente provincial del PP” y actúe “de verdad” como servidor público, “estando en los barrios, con su gente y dándole solución a las demandas vecinales”.