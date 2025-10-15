El alcalde de Cádiz dona imágenes de la exposición de Kiki y Pablo Juliá al Instituto Cervantes

La exposición Escritores de la Lengua Española de los Siglos XX y XXI, realizada por los fotógrafos gaditanos Joaquín Hernández 'Kiki' y Pablo Juliá, quedó inaugurada oficialmente esta semana en la Casona Abril y Maldonado, en Arequipa, dentro del marco de las actividades culturales del X Congreso Internacional de la Lengua Española.

La muestra, que reúne 44 retratos de autores fallecidos y contemporáneos, algunos de ellos realizados durante el Congreso de Cádiz en 2023, recibió la tarde del lunes la visita del alcalde de Cádiz, Bruno García; la presidenta de la Diputación Provincial, Almudena Martínez del Junco; el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; la teniente de alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, Maite González; y del vicepresidente de la Diputación, Juan José Ortiz.

De hecho, durante este acto institucional, el primer edil gaditano anunció la donación de las fotografías de la muestra a los fondos del Instituto Cervantes.

Además, la relación entre Congreso de la Lengua y los profesionales gaditanos Kiki y Pablo Juliá continúa en estos días, ya que los fotógrafos han instalado un set en la sede del evento donde durante estos días realizarán nuevas tomas para ampliar la base de datos gráfica de escritores de la lengua española.