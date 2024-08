El alcalde de Cádiz asegura que "los daños" en la Puerta de Tierra "no son graves"

Cádiz/Para Bruno García, alcalde de Cádiz, "el equilibrio" entre "seguridad y protección del patrimonio" se está cumpliendo "a rajatabla" con la interveción de urgencia a la que tuvo que ser sometida la Puerta de Tierra este martes tras la detección de unas fisuras. Unos daños que "no son graves" a juicio del primer edil que, con todo, no puede asegurar que no habrá más actuaciones "hasta que los técnicos culminen el informe que están realizando".

"Los técnicos de Urbanismo están preparando un informe para enviarlo a la Junta de Andalucía, ya que estamos hablando de un monumento que es Bien de Interés Cultural, por lo que hay que actuar de esta manera", ha explicado García que se remite a las informaciones que le llegaron la noche de ayer para afirmar que el problema "se ha cogido a tiempo".

"La información que tenemos por ahora es que no son daños graves y que se ha cogido a tiempo pero es importante que estas fisuras se arreglen porque hablamos de un espacio con mucho tránsito, por donde pasan muchas personas, entonces estamos muy encima para rehabilitarlo de la mejor manera posible", ha aseverado el regidor de la ciudad que ha recordado que desde su equipo se estaba trabajando sobre este monumento (en la apertura del paseo superior y el torreón) y que tenían "muchas ganas de abrirlo".

Hay que recordar que el Ayuntamiento de Cádiz anunció este martes de una fisura en el arco de entrada de la Puerta de Tierra dirección Cuesta de las Calesas. Así, en esa misma tarde se procedió al corte parcial del tráfico durante un espacio de dos horas (aproximadamente), para revisar ambos arcos y hacer una actuación de urgencia para evitar riesgos.