El alcalde de Cádiz celebra la "asistencia masiva a todos los eventos" de la Navidad

Una Navidad "de la que se puedan sentir orgullosos" los gaditanos "y que es de Cádiz para Cádiz”. El alcalde de la ciudad, Bruno García, ha sacado pecho en plena resaca de las fiestas de la programación navideña desarrollará desde el pasado 28 de noviembre y, sobre todo, de la "asistencia masiva a todos los eventos" organizados por el Ayuntamiento. Desde el encendido del alumbrado el último viernes de noviembre hasta la Cabalgata de Reyes que este 5 de enero culminaba la programación diseñada.

Se muestra el alcalde "muy satisfecho" con el desarrollo de la Navidad en Cádiz, considerando que el respaldo de público que han tenido todas las actividades refuerzan la apuesta municipal por estas fiestas "que estaba hecha con muy poca ilusión y ganas en los últimos años", ha afirmado en relación a la escueta programación (y reducida iluminación) que diseñaba el anterior gobierno municipal de Adelante. "Los gaditanos y las gaditanas son los que nos marcan el camino de lo que quieren con la asistencia masiva a todos los eventos", ha afirmado Bruno García, que destaca también que la Navidad que organiza el Ayuntamiento "es de Cádiz para Cádiz".

Este respaldo de público a las actividades desarrolladas "no solo es importante para los eventos en sí mismos, sino también para beneficiar el empleo en el comercio y la hostelería de la ciudad", según resalta el alcalde, que igualmente quiere poner el acento en la cultura, "que ha jugado también un papel fundamental" en la programación de estas fiestas recién culminadas.

"Hemos querido hacer una programación diversa y que llegara a casi todos los rincones de Cádiz para que todos los gaditanos y sus comerciantes tuvieran actividades e iluminación", afirma el alcalde, recordando a este respecto que este año se han iluminado un total de 65 calles y 22 plazas de la ciudad, "teniendo como punto central la plaza de San Juan de Dios con tres pases diarios de un espectáculo de luz y sonido a los que han asistido muchísimas personas", y que se han celebrado más de un centenar de actividades "en 40 espacios diferentes repartidos por casi una veintena de barrios por toda la ciudad".