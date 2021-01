El alcalde de Cádiz defiende los derechos del personal de ayuda a domicilio

El alcalde de Cádiz, José María González, ha defendido ante la Junta de Andalucía los derechos del personal y de los beneficiarios del servicio de ayuda a domicilio en su intervención durante la reunión que han mantenido varios representantes de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) con la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz.

González ha recalcado que, pese a que valora el incremento aplicado por la Junta de Andalucía al precio/hora del servicio y es consciente del contexto y la excepcionalidad del tiempo que se vive, le parece "absolutamente insuficiente" la subida del precio a sólo 14,60 euros la hora "cuando el compromiso del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, era de subir a 18 euros la hora".

"El colectivo de la ayuda a domicilio lleva muchos años soportando un precio por hora muy bajo, y es hora de que, para hacer justicia con el importante trabajo que desempeñan, se aplique una subida digna y ambiciosa por parte de la Junta de Andalucía para garantizar una salida de la dinámica de precarización que lleva soportando tantos años este servicio", señala.

El alcalde de Cádiz ha indicado que es "inasumible" para el tejido municipal "el complemento de financiación del que habla la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, que en el caso del Consistorio gaditano ascendería a más de 350.000 euros. "Es una petición insostenible, inasumible para los ayuntamientos y tremendamente injusta con el tejido local, porque somos las administraciones peor financiadas y porque, entre otras cosas, los fondos y las competencias son de la Junta de Andalucía", añade, al tiempo que recuerda que en Cádiz "existe un servicio de ayuda a domicilio municipal que está soportado a pulmón desde las arcas municipales" y que cumple "una función fundamental por la inmediatez con la que trabaja, y la capacidad de maniobra que da ante situaciones urgentes de personas que necesitan ayuda". "A ese sobreesfuerzo que hacemos no pueden sumarle, encima de todo, una cofinanciación del servicio que debe prestar la Junta de Andalucía. Es inasumible, y por encima de eso, es injusto e incoherente", reseña el alcalde de Cádiz.

José María González aboga, asimismo, por el "blindaje de fondos que se destinan a las ayudas para la dependencia, para que no estén supeditados a vaivenes políticos", pero rechaza que este blindaje tenga que llegar por parte de los ayuntamientos. "No se puede trasladar a los ayuntamientos, que insisto son los peor financiados con mucha diferencia, esa responsabilidad y cargar en sus espaldas el mantenimiento de un sistema necesario que compete ante todo al Gobierno andaluz, que es el que debe encargarse de hacer efectivo ese blindaje", apunta el regidor, quien reclama a la Junta de Andalucía que amplíe y refuerce la dotación del personal contratado para tramitar y valorar las ayudas a la dependencia. "No nos pueden dejar solos y sin refuerzos a los ayuntamientos en ese cometido tan imprescindible y que requiere de tanta agilidad", expone.

Por último, el regidor gaditano ha pedido a Rocío Ruiz que la Junta de Andalucía aporte "instrucciones claras" sobre los pliegos que rigen el servicio y una mayor interlocución, para que "todo lo que haga la Junta de Andalucía en el marco de la ayuda a domicilio lo haga de la mano de los ayuntamientos, que nos escuche y que colaboremos conjuntamente desde nuestros enfoques para lograr el mejor servicio, teniendo siempre presente que estamos hablando de personas muy vulnerables, como son dependientes y personas mayores, y que el sector está actualmente muy precarizado".