Albert Bonet trae a la Casa de Iberoamérica la muestra ‘Anatomía del caos’, con obras realistas cargadas de crítica social

Albert Bonet Florensa, un artista joven y comprometido cuya obra va más allá de la pura representación técnica, presenta este jueves, día 22 de enero, la exposición ‘Anatomía del caos’ en la sala Blas de Lezo de la Casa de Iberoamérica, comisariada por The Guide Artists.

Nacido en Riba‑roja d’Ebre (Tarragona) en 1996, Bonet despliega un realismo contemporáneo cargado de contenido crítico, tan íntimo como universal. Sus pinturas rescatan lo cotidiano ­­ —cocinas, baños, neveras, personas cercanas— para convertir esos espacios en escenarios con tensión narrativa. Su obra explora los límites entre el realismo, la cultura pop y la crítica social.

El jueves 22, día de la apertura al público, está previsto que Bonet ofrezca una visita guiada (18:30 horas), de acceso libre y gratuito, para la que no es necesaria la inscripción.

Según explican los comisarios de la muestra, Ramón Andújar y Jennifer Nieto, “a simple vista, su obra está compuesta de retratos minuciosos, que al mirarlos con profundidad, revelan reflexiones sobre identidad, consumo, alienación y cultura popular”.

Bonet fusiona elementos icónicos del imaginario pop —Hello Kitty, Mickey Mouse, símbolos comerciales— con un discurso crítico que desmonta las lógicas del consumo y la superficialidad. “Su arte no solo transmite belleza técnica, sino que exige una segunda mirada: una mirada que incomoda, que cuestiona”, añaden.

En su trayectoria, Albert Bonet ha transitado desde el grafiti y el tatuaje hasta el hiperrealismo. Con premios internacionales ya en su haber, su obra ha conectado con grandes espacios y colecciones y su discurso evoluciona constantemente hacia nuevas formas de expresión. Bonet ha participado en exposiciones nacionales e internacionales y ha sido reconocido con diversos premios que destacan su maestría técnica y su capacidad para conectar con públicos variados. Su trabajo se encuentra en colecciones privadas y públicas, y sigue evolucionando hacia nuevos lenguajes pictóricos que reflejan su constante investigación artística.

Esta exposición, según su autor, quiere invitar al público a detenerse, a observar con atención y a reflexionar sobre qué historias se ocultan detrás de lo ordinario o qué verdades nos revela lo que vemos todos los días.

La muestra ‘Anatomía del caos’ se mantendrá abierta en Casa de Iberoamérica hasta el próximo 22 de abril.