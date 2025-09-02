AIG saluda la entrega de llaves de las VPO en alquiler de Santiago, 11, en Cádiz, "un proyecto del anterior Gobierno local"

El grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana muestra su satisfacción por la entrega de llaves, este miércoles 3 de septiembre, de las 16 viviendas municipales en el número 11 de la calle Santiago. Desde la coalición de izquierdas celebran que se haga realidad este proyecto de construcción que impulsó e inició, en 2022, el anterior equipo de Gobierno de José María González, “apostando por las viviendas protegidas en régimen de alquiler para así garantizar su permanencia en el parque público de vivienda”. Y sin olvidar -apunta también la portavoz adjunta de la formación de izquierdas y consejera de Procasa, Helena Fernández- “el compromiso claro del anterior Gobierno local de blindar el derecho a la vivienda con el objetivo de que los gaditanos y gaditanas no fueran expulsados de sus barrios”.

Subraya la edil que el modelo de viviendas protegidas en régimen de alquiler es el que “siempre defendió el anterior equipo de Gobierno”, y como ejemplo de ello son las promociones que levantó en Botica, 29; Cruz, 11; Santa María, 10; Doctor Marañón, 2… “Todas ellas -resalta- estaban previstas por el Gobierno de Teófila Martínez como VPO en venta, y nosotros revertimos esa decisión con el fin de integrarlas en el parque público de vivienda de Cádiz en beneficio de los gaditanos y gaditanas”.

Justo eso mismo ocurrió con estas 16 viviendas de Santiago, 11 que, tras ser expropiado el solar en 2009 por el equipo de Gobierno de Teófila Martínez, “su previsión era construir en él viviendas protegidas en régimen de venta, aunque nunca llegó a iniciar el proyecto, sino que lo dejó ahí pendiente sin darle uso ni solución a ese suelo”. “Fuimos nosotros quienes, en 2015, dimos un giro radical a las políticas de vivienda en la ciudad, apostando por proyectos como este de viviendas protegidas en régimen de alquiler”.

Así, Adelante Izquierda Gaditana saluda la materialización de su proyecto de Santiago, 11, al tiempo que espera que el Gobierno de Bruno García “se ponga las pilas” y “no pierda las subvenciones de fondos Next Generation para las fincas de Calderón de la Barca, 19; Sagasta 77 y 79; y Pericón de Cádiz 3 y 5”. Tres proyectos que también impulsó el anterior Gobierno de Adelante Cádiz y cuyas construcciones peligran puesto que “los tiempos son muy ajustados ya que las obras deben finalizar en 2026, y las de Sagasta aún ni han empezado”.

Asimismo, Fernández lamenta que el Gobierno local del PP “no tenga intención de continuar nuestra política de vivienda, ya que apuesta por favorecer la especulación con la venta de suelo público para la construcción de viviendas que saldrán al mercado a precios desorbitados”, poniendo como ejemplos las promociones de Los Chinchorros y el nuevo proyecto de uso residencial de la antigua Escuela Náutica.