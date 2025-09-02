La complicada mudanza de los vecinos del barrio de Manuel de Falla en Cádiz

La operación de remodelación de la barriada de Manuel de Falla es la de mayor calado que se realizará en Cádiz, en cuanto a vivienda, tras la ejecutada en el Cerro del Moro y la prevista en Navalips.

El plan supone demoler las viviendas que conforman todo el entorno del popular patio de la Tacita de Plata, en la trasera del Hospital Puerta del Mar. Es la promoción pública más antigua de la ciudad, pues se levantó en la década de los años 30 del pasado siglo. Aunque, lógicamente, a lo largo de estas décadas se han ido realizando obras de mantenimiento en estas casas, la gran mayoría son de reducido tamaño y no están preparadas para el ahorro energético y, sobre todo, para la accesibilidad especialmente al contar con una población ya envejecida y necesitada, entre otras cosas, de ascensor.

El proyecto, iniciado con el anterior gobierno municipal, que ahora está en desarrollo supone eliminar las actuales 112 viviendas del viejo barrio y levantar 209 casas en edificios de nueva planta. Todas serán de protección oficial por lo que el parque municipal podrá atender a varias de las decenas de familias que hoy están apuntadas al registro municipal para conseguir un piso donde vivir.

La operación avanza en la tramitación de todo el proceso administrativo y urbanístico que supone una operación de este calado. Así, ya se trabaja en la reparcelación del terreno y en el estudio de detalle, tras la cesión del suelo a la empresa municipal de la vivienda, Procasa. Desde el Ayuntamiento se destaca que en todo este proceso se está en contacto con la asociación de vecinos.

Si en los trámites administrativos se avanza, también se han dado los primeros pasos en el necesario realojo de las familias que serán desalojadas ante la necesidad de demoler sus casas para construir las nuevas.

Debido al calado de este proyecto, el mismo se ejecutará mediante fases. En la primera la idea es desalojar a las primeras 36 familias. Demolidas sus antiguas casas, se construirá el primero de los edificios al que retornarán cuando esté terminado y, a la vez, se dejará espacio para el realojo de residentes en los siguientes bloques que serán derribados.

El Ayuntamiento baraja tres promociones públicas ya listas o a punto de terminar sus obras, para ayudar a estos realojos provisionales: Santiago, García de Sola y Marqués de Crópani. La primera ya está terminada y a punto de ver llegar a sus nuevos inquilinos. El edificio en la trasera de Varela avanza y está a un 75% de su ejecución, mientras que la promoción en los Chinchorros (afectada en su inicio por importantes descubrimientos arqueológicos) está cerca del 50% de su construcción.

A la calle Santiago solo irá una de las familias procedentes de Manuel de Falla, pues el resto prefiere no trasladar su residencia al casco antiguo. Así, los restantes pisos de esta promoción se deja para rebajar el registro de demandantes. En Santiago se han habilitado 16 viviendas. Así que las restantes 35 familias se reubicarán en García de Sola y en Marqués de Crópani.

Si el realojo está, inicialmente, bien encaminado, otra cuestión es contar con financiación para ejecutar las obras de construcción del nuevo barrio. Todo el plan tiene un presupuesto inicial de 32 millones de euros. La idea del Ayuntamiento es utilizar los fondos que puede ingresar por el suelo de su propiedad (y de Procasa) en el solar de las Casitas Bajas para iniciar la transformación del barrio de Manuel de Falla. En todo caso, está operación económica no está cerrada. Tiene tiempo hasta que no estén concluidas las dos promociones para el realojo.