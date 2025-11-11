AIG reclama el Plan Director del Arbolado de Cádiz de 2023 y una ordenanza municipal de protección

El grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana ha mantenido una reunión con representantes de Agaden-Ecologistas en Acción y de la Plataforma del Árbol con motivo de la preocupación existente y de las quejas de colectivos ecologistas ante el “maltrato” que está padeciendo el arbolado urbano por parte del Gobierno municipal de Bruno García. A las podas agresivas de numerosos ejemplares desde hace más de dos años y al cementado de diversos alcorques de la ciudad se suma también la tala de árboles sanos, como ha ocurrido con los seis frondosos ejemplares de melia (Melia Azedarach) de entre 30 y 40 años de edad que la Delegación de Parques y Jardines sacrificó hace tres semanas en la avenida Cayetano del Toro.

Así, ante “la política arboricida” que está perpetrando el equipo de Gobierno del PP, los portavoces de la formación de izquierdas, David de la Cruz y Helena Fernández, han analizado junto con Paula Marchena y Juana Camacho la “preocupante situación” del arbolado en Cádiz, concluyendo que es “fundamental” que el equipo de Gobierno ponga en marcha, “sin más dilación”, el Plan Director de Arbolado que elaboró en 2023 el Gobierno local de José María González, para lo que es necesario que previamente el equipo de Gobierno lo eleve a Pleno para su aprobación definitiva.

“Se trata de un documento que marca el camino, a medio y largo plazo, para cuidar y mantener nuestro patrimonio arbóreo, así como ampliar la infraestructura vegetal. Y al mismo tiempo también se persigue con su ejecución hacer de Cádiz una ciudad más amable y sostenible, favoreciendo la salud y mejorando la calidad de vida”, expone De la Cruz.

Asimismo, desde la coalición de izquierdas se aboga también por la elaboración de una Ordenanza municipal de Protección del Arbolado de Cádiz, como la puesta en marcha en 2023 en el término municipal de Chiclana de la Frontera para regular la gestión, conservación y protección de los parques, jardines, zonas verdes y del arbolado en el municipio. Y también establece normas para proteger los árboles durante obras públicas.

“Entendemos que es necesario contar en la capital gaditana con una herramienta como ésta, que es de obligado cumplimiento, para la conservación del patrimonio arbóreo de nuestra ciudad, que desgraciadamente es muy escaso. Por eso no podemos permitir que vuelvan a talarse árboles sanos y que se sigan realizando podas salvajes que ponen en peligro la supervivencia de muchas especies, y menos aún en este contexto de cambio climático en el que nos encontramos”, defiende al respecto Helena Fernández.

Por todo ello, AIG elevará al próximo Pleno ordinario de noviembre -que se celebrará el jueves 27- una moción para instar al equipo de Gobierno a que elabore dicha Ordenanza municipal y a que eleve a sesión plenaria “cuanto antes” el Plan Director de Arbolado para su aprobación definitiva y así poderlo poner en marcha. “Que ese documento estratégico lleve más de dos años y medio guardado en un cajón es prueba evidente de lo poco o nada que le interesa a Bruno García y a sus ediles la gestión, conservación y expansión del arbolado y de las zonas verdes de nuestra ciudad”, apunta el líder de la formación.

Y asimismo, recuerda que el Consejo Local de Medio Ambiente no se ha convocado “ni una sola vez” en la ciudad desde que gobierna el PP, a pesar de ser un órgano de participación ciudadana “clave” para la gestión y protección del entorno natural de Cádiz, ya que en él se abordan asuntos medioambientales que afectan directamente al municipio.

Al hilo, desde AIG vuelven a denunciar “la opacidad y falta de transparencia total” que caracteriza al equipo de Gobierno, recordando que aún no han recibido el informe que elaboró una empresa externa para justificar la tala de los seis árboles de la avenida principal y que fue solicitado el pasado 23 de octubre.

Así, si en los próximos días no se convoca el Consejo Local de Medio Ambiente ni se remite a la oposición dicho informe, Adelante Izquierda Gaditana también exigirá en la moción plenaria que se fije una fecha para celebrar dicho consejo y que se ponga “ya” a disposición de los grupos municipales el documento requerido.

“No vamos a permanecer callados ni impasibles ante el oscurantismo del PP de Bruno García, que constantemente está obstaculizando nuestra labor de oposición vulnerando el derecho fundamental de acceso a la información pública”, advierten los portavoces de AIG.