AIG propone una jornada sobre violencia obstétrica y un photocall para la campaña del 25N en Cádiz

El grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana ha presentado al Consejo Municipal de la Mujer propuestas de actividades para desarrollar durante la campaña del próximo 25N, Día Internacional contra las Violencias Machistas. En la jornada de este miércoles, las concejalas de AIG Lorena Garrón y Vanessa Sibón asistieron al Consejo, que se celebró en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, en el que se expusieron tanto las iniciativas planteadas por las asociaciones que integran dicho órgano como las de los grupos municipales del Ayuntamiento.

En concreto, la formación de izquierdas en el Consistorio gaditano ha presentado dos: la primera, una jornada sobre violencia obstétrica, en referencia a las prácticas y conductas realizadas por profesionales de la salud a las mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto, y que por acción u omisión son deshumanizadas, violentas o pueden ser percibidas como tales. Al respecto, cabe recordar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una declaración en 2014 con el fin de alertar y erradicar la falta de respeto durante la atención al parto en los centros de salud, a nivel mundial.

“La violencia obstétrica ha sido tipificada como una modalidad de violencia de género, pero desgraciadamente se habla poco sobre ella, está invisibilizada, y es necesario concienciar sobre este problema y su impacto, pues la mayoría de mujeres desconocen sus derechos y/o naturalizan los actos de violencia obstétrica. Y al mismo tiempo, los profesionales de salud deben reconocer los distintos tipos de violencia obstétrica, con el fin de diseñar mecanismos para su prevención y abolición. Es por ello que consideramos que el programa de actividades del 25N se puede completar con esta jornada, con la participación de matronas, ginecólogas, expertas en salud sexual y reproductiva, así como asociaciones o colectivos que ponen el foco en este tipo de violencia contra las mujeres”, expone la edil Lorena Garrón.

Y con respecto a la segunda propuesta, la concejala resalta “la importancia de sensibilizar, concienciar y educar a la adolescencia y juventud gaditana sobre las violencias machistas con el objetivo de avanzar en su prevención”. Es por ello que AIG ha propuesto la realización de una campaña visual impactante en la que se utilizarían como herramientas varios photocalls que se distribuirían por distintos puntos de la ciudad para visibilizar la causa con lemas, símbolos y mensajes de rechazo a las violencias machistas y que promuevan la igualdad. “Con la creación de este espacio para hacerse fotos y compartirlas en las redes sociales, podemos contribuir a difundir esos mensajes -acompañados de hashtags- entre nuestros y nuestras jóvenes y el resto de la ciudadanía, pues cuantas más personas se fotografíen más expansión tendrá esta campaña”, apunta Garrón.

El grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana confía en que sus iniciativas se incluyan dentro del programa municipal que va a elaborar la Fundación Municipal de la Mujer con motivo del 25N. “Agradecemos que la Fundación Municipal de la Mujer haya contado con los grupos políticos de la oposición para la elaboración del programa, pues consideramos que todos y todas debemos aportar y sumar en esta lucha. Y las actividades siempre son cruciales para visibilizar y prevenir todo tipo de violencia de género, así como para transformar las estructuras sociales que la perpetúan”, concluye la edil.