AIG exigirá en el Pleno de Cádiz responsabilidades al PP por los errores de cribado de cáncer de mama

El grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana tiene intención de elevar al próximo Pleno ordinario de octubre una moción para exigir responsabilidades al Gobierno del PP de Juanma Moreno "por los graves errores detectados en el programa de cribado de cáncer de mama que han dejado a 2.000 mujeres sin notificar una posible afección".

Si en los próximos días no se toman medidas desde la propia Junta de Andalucía con respecto a esta negligencia, la coalición de izquierdas presentará su propuesta plenaria instando al Ayuntamiento de Cádiz a exigir la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández; de su antecesora en el cargo, la actual consejera de Medio Ambiente, Catalina García; de la viceconsejera de Salud, María Luisa del Moral; y de la directora gerente del Servicio Andaluz de Salud, Valle García.

La concejala de AIG Lorena Garrón resalta la gravedad de este caso que, según ha denunciado la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama), hay varias mujeres muertas ya por los retrasos en el cribado en nuestra comunidad autónoma. “El Gobierno andaluz del PP ha traspasado todas las líneas rojas con algo tan serio como es el cáncer, y por ello es necesario que se depuren responsabilidades. La propia Junta de Andalucía ha reconocido la existencia de problemas de comunicación que causaron retrasos en la realización de pruebas de mamografías, por lo que es inadmisible y una gran falta de respeto hacia esas mujeres que no se hayan producido ya ceses o dimisiones. Estamos ante una catástrofe con víctimas de las políticas de Moreno Bonilla, y el propio presidente de los andaluces y andaluzas no sólo se cruza de brazos, sino que muestra su cara más ruin haciéndose fotos estos días con niñas y niños enfermos de cáncer”, argumenta.

Garrón teme que “este escándalo” sea sólo “la punta del iceberg”, pues ya son muchas las voces de otros pacientes oncológicos que han manifestado en los medios de comunicación que dudan de que los protocolos se hayan cumplido en sus casos. “La incertidumbre ya está extendida y son muchas las familias que lo están pasando francamente mal”. Así que además de exigir responsabilidades al Gobierno de Juanma Moreno, desde Adelante Izquierda Gaditana “pedimos también justicia”, recordando que la Fiscalía Superior de Andalucía ya ha iniciado una investigación.

La edil también muestra su indignación con las palabras “paternalistas y machistas” pronunciadas por el propio Moreno Bonilla, al decir que no se avisaba a las mujeres para no generarles ansiedad. “Este deleznable argumento que utilizó el máximo responsable de este escándalo para defenderse de algo tan grave es una prueba más de la evidente falta de sensibilidad del Gobierno del PP, que desde que llegó a San Telmo se marcó como objetivo el desmantelamiento de la sanidad pública andaluza para favorecer a la sanidad privada”. “Lo que ha ocurrido -subraya Garrón- no es causa de un error, sino de una estrategia planificada de cargarse la sanidad pública, caiga quien caiga”.