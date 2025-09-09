AIG pedirá en el Pleno la mejora de las trabajadoras de Ayuda a Domicilio y su municipalización en Cádiz

El grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana elevará al próximo Pleno ordinario de septiembre una moción relativa al servicio de Ayuda a Domicilio tras la denuncia pública efectuada por el comité de empresa contra la nueva concesionaria. La empresa Óbolo asumió dicho servicio el pasado 1 de agosto, y ya ha dejado constancia de "su menosprecio" al colectivo de trabajadoras, al que "insulta y precariza pagando mal y tarde salarios que no superan los 2 euros por el trabajo de todo un mes". "El alcalde que se autoproclama como el más social ha sido estafado y las consecuencias las están pagando las trabajadoras del servicio", ha denunciado el concejal Carlos Paradas.

El edil ha recordado que ya su formación advirtió al alcalde, Bruno García, de que esto ocurriría al tratarse de "una empresa pirata que ha sido noticia en distintas ciudades del país por cometer irregularidades". Y ante "la gravedad y lo inadmisible" de lo sucedido, la coalición de izquierdas reclamará al Gobierno local en Pleno que tome cartas en el asunto "de manera inmediata" para "poner fin a este despropósito" y cumplir con su compromiso de mejora a las trabajadoras. Para ello, AIG demandará al Ayuntamiento de Cádiz que exija a la adjudicataria "que actúe conforme a contrato y a la propia legislación, además del cumplimiento de todos y cada uno de los derechos laborales de las trabajadoras", tras tener constancia de que en el casi mes y medio que Óbolo lleva al frente del servicio "ya ha vulnerado algunas de estas normas y prerrogativas legales".

Al respecto, el concejal Carlos Paradas ha recordado al Gobierno municipal que es el "máximo responsable del servicio de Ayuda a Domicilio" y que firmó el acuerdo en el Sercla que ahora está incumpliendo la empresa, "por lo que debe actuar con contundencia y prontitud para velar y proteger a este colectivo al que ya han empezado a maltratar".

Y en paralelo, la formación de izquierdas volverá a reclamar al equipo de Gobierno la municipalización del servicio de Ayuda a Domicilio, al ser "el único camino para dignificar las condiciones laborales de estas trabajadoras y ofrecer un servicio de mayor calidad al millar de personas usuarias, tal y como hemos venido defendiendo en Pleno en los últimos meses", ha remarcado Paradas.

"La municipalización es perfectamente posible y asumible, y tras lo ocurrido debe ser el objetivo que se marque el equipo de Gobierno. Ya advertimos a Bruno García en el Pleno Extraordinario del pasado mes de mayo que estaba dejando este servicio primordial en manos de una empresa que ha sido denunciada en diversas ocasiones por incumplimientos del convenio, nóminas incompletas, despidos sin finiquito, reducción salarial... y a pesar de ello el alcalde sacó pecho con esta adjudicación, tildándola de social". "Ahora, tras la gravedad de lo sucedido, debe exigir a la empresa que cumpla con el contrato y con las condiciones laborales de las trabajadoras, al tiempo que debe apostar de una vez por todas por la solución definitiva, que es la municipalización", ha expuesto Carlos Paradas.