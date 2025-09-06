Denuncian los primeros problemas en el servicio de Ayuda a Domicilio en Cádiz

Las dudas respecto al servicio municipal de Ayuda a Domicilio en Cádiz siguen sin disiparse. La puesta en marcha del nuevo contrato, que a priori iba a mejorar la atención a los usuarios y, de manera notable, las condiciones laborales de la plantilla, no ha puesto fin a las críticas y denuncias que desde hace meses se ciernen sobre este servicio.

Un mes después de que se pusiera en marcha el nuevo contrato, adjudicado por el Ayuntamiento a la empresa Óbolo, han llegado las primeras denuncias por impagos y recortes en los salarios de la plantilla de trabajadores. Estas denuncias provienen de los partidos políticos PSOE e Izquierda Unida, que reclaman la implicación del alcalde para solucionar este primer problema laboral entre la plantilla y la nueva empresa responsable de la Ayuda a Domicilio.

Así, el PSOE ha lamentado "la situación de indefensión de las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio, que ya han denunciado el retraso en los primeros pagos de la nueva empresa adjudicataria, Óbolo".

“Advertimos en numerosas ocasiones en el pleno municipal que esto iba a pasar. Desgraciadamente, el tiempo ha tardado muy poco en darnos la razón”, sentencia el portavoz socialista, Óscar Torres, que ha incidido en que la empresa “va a percibir ocho millones de euros de beneficios en los próximos cuatro años” mientras "salen perdiendo las trabajadoras, que están hartas de estar hartas y que a las primeras de cambio ya están sufriendo problemas graves en sus nóminas”.

Del mismo modo, IU denuncia que las trabajadoras del servicio "han percibido nóminas de céntimos por el trabajo realizado durante el mes de agosto, lo cual está provocando multitud de problemas a quienes han cumplido con su esfuerzo y dedicación a un servicio esencial para los dependientes de la ciudad, pero que ahora ven cómo una multinacional les precariza a las primeras de cambio con la complicidad de un Ayuntamiento que no actúa".

Reclama IU al alcalde que se implique para solucionar este conflicto "del que él es responsable directo, ya no sólo porque se trate de un servicio municipal, sino por ser valedor de unos acuerdos en el Sercla con la plantilla que a la primera de cambio están incumpliéndose". "Que se implique directamente en la solución de este conflicto y no actúe de igual manera que durante lel conflicto del autobús urbano durante el verano en el que estuvo ausente durante dos semanas, e inicie los expedientes sancionadores oportunos desde el primer instante para que la empresa deje de precarizar a la plantilla y cumpla con sus derechos", exige esta formación de izquierdas.

Una empresa ya conocida

Tanto PSOE como IU señalan también que son conocidos los problemas laborales de la empresa en otras localidades. Algo que según Óscar Torres ya había alertado en anteriores ocasiones asegurando que la empresa "llega a nuestra ciudad para precarizar aún más a este colectivo de trabajadoras". "El gobierno municipal debe tomar cartas en el asunto de manera rápida y contundente, no solo como principal responsable del servicio, sino como firmante del acuerdo en el Sercla que ahora se incumple", asevera Torres.

En este sentido, IU se ha mostrado crítica con un proceso de licitación "que ha permitido que una empresa reconocida por sus prácticas en otras localidades por este tipo de conflictos haya conseguido el contrato".

A vueltas con la municipalización

Y ante este escenario y este conflicto laboral que denuncian PSOE e IU, las dos formaciones vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de municipalizar el servicio, algo que IU no hizo los 8 años que estuvo en el gobierno, y en los que sacó a licitación un nuevo servicio de Ayuda a Domicilio, ahora mejorado por el gobierno del PP. Pese a ello, la formación insiste en que "la municipalización descartada por el propio Partido Popular era y es la única forma de que la plantilla pueda disponer de condiciones dignas y ofrecer un servicio de calidad sin el temor de que la multinacional de turno les recorte en sus derechos".

En esta misma línea, Óscar Torres insiste en que "la solución definitiva a este problema es la municipalización". "Es la única manera de garantizar unas condiciones laborales dignas para la plantilla y, en consecuencia, ofrecer un servicio de mayor calidad a los usuarios, que son nuestros mayores", concluye el portavoz del PSOE.