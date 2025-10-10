AIG denuncia la paralización del préstamo entre bibliotecas de Cádiz por falta del servicio de envío de paquetería

El grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana denuncia que el Ayuntamiento de Cádiz carece desde hace meses de contrato activo para el envío de paquetería, lo que está perjudicando a otros servicios municipales, como el de préstamo interbibliotecario, que no se está ofreciendo.

La concejala de AIG Vanessa Sibón apunta que el motivo de la suspensión temporal del servicio de préstamo interbibliotecario se debe a la falta de un nuevo contrato para el envío de paquetería. “Un contrato éste que es esencial y cuya inactividad impide que se pueda desarrollar el servicio de préstamo interbibliotecario, pues como apuntan desde la propia Red de Bibliotecas Municipales se requiere enviar los libros de forma segura y fiable entre las distintas bibliotecas”, señala la edil.

“¿Qué pasa con ese contrato?, ¿cómo es que el equipo de Gobierno de Bruno García, que presume tanto de apostar por la cultura, permite que el servicio de préstamo interbibliotecario lleve meses inoperativo perjudicando así a numerosas personas usuarias de las bibliotecas municipales?”, cuestiona Sibón señalando a la teniente de alcalde Maite González, como responsable tanto de Cultura como de Contratación en el Ayuntamiento de Cádiz.

La concejala de la coalición de izquierdas recuerda que su formación ya preguntó por este asunto en la sesión plenaria del pasado 25 de septiembre, sin que hasta el momento se haya obtenido respuesta alguna por parte del Gobierno local. “Usuarios y usuarias de las bibliotecas municipales nos han transmitido que el servicio de préstamo interbibliotecario lleva más de un año inoperativo. Un despropósito más que se suma a la pésima gestión de los servicios públicos que vienen realizando Bruno García y sus ediles, más preocupados por organizar eventos y acudir a saraos que por gestionar el día a día de la ciudad”.