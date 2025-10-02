Las Mujeres de Acero de Cádiz lamentan la falta de limpieza y denuncian la turistificación en el barrio de la Viña

El portavoz del grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, se ha reunido este jueves con la directiva de Mujeres de Acero, la asociación sociocultural gaditana con más de 400 socias y que trabaja en el barrio de La Viña para mejorar la vida de sus vecinos y vecinas. Durante el encuentro, además de tratar sobre los diversos talleres que se están impartiendo en la sede de la asociación con gran éxito de asistencia, las representantes de la entidad le han trasladado su preocupación y malestar por diferentes asuntos relacionados con el barrio.

Principalmente han destacado la falta de limpieza y de mantenimiento de las calles de La Viña, asegurando que el barrio “está más sucio que nunca” y que se han producido “muchas caídas de vecinos y vecinas” por el mal estado del pavimento, “con adoquines sueltos y losas levantadas en las aceras”. Y al respecto, han lamentado también el manifiesto deterioro de la plaza Manolo Santander y de su parque infantil, que a pesar de haber sido denunciado en prensa sigue en las mismas condiciones de insalubridad y vandalizado. “Sólo han cambiado el suelo de caucho, pero eso no es suficiente, ya que el parque de juegos se encuentra en malas condiciones, al igual que el suelo que lo rodea y donde se producen muchas caídas de niños y niñas”.

Asimismo, han mostrado su preocupación por la problemática de la vivienda en el barrio, tanto por la ausencia de vivienda pública como por la turistificación existente en esta zona de la ciudad, por lo que desde Adelante Izquierda Gaditana consideran necesaria la reversión de licencias de viviendas turísticas en beneficio de las familias gaditanas, y más aún en barrios tan saturados como el de La Viña. “La juventud lo tiene aquí muy difícil”, han asegurado desde el colectivo.

La presidenta de Mujeres de Acero, Conchi Domínguez, también ha hecho hincapié en la necesidad de mejorar la convivencia entre los vecinos y las vecinas de la calle La Palma y los establecimientos hosteleros ubicados en este espacio público. Al respecto ha apuntado que son numerosas las quejas que reciben tanto por la falta de espacio para transitar por esa vía ante la expansión de las terrazas como por el incumplimiento por parte de algunos locales del horario de cierre, dificultando así el descanso de las personas que viven en las fincas adyacentes.

Desde la asociación también denuncian que el entorno de la plaza Manolo Santander sigue sin peatonalizarse, a pesar de que el Gobierno local anunció su intención de hacerlo hace justo un año. “No tenemos ninguna noticia sobre este asunto y se debería apostar por ello, puesto que son muchos los niños y niñas que juegan en esa plaza y ya algunas familias se han llevado un susto”, ha apuntado Domínguez.

La presidenta también ha transmitido a David de la Cruz la dificultad que supone la tramitación para solicitar subvenciones municipales, por lo que pide al equipo de Gobierno que “simplifique y humanice el proceso”.

El portavoz de la coalición de izquierdas ha aprovechado la visita a la sede de Mujeres de Acero para felicitar en persona a sus representantes por la consecución de la Medalla de Oro de la Ciudad, que se otorgará a la entidad gaditana el próximo 22 de octubre durante la celebración del acto de entrega de los títulos de Hijos Predilectos y Adoptivos de Cádiz. “Mujeres de Acero es una asociación referente de la capital gaditana, tanto por las numerosas actividades y talleres que realiza en beneficio de más de 400 mujeres como por su implicación con el barrio de La Viña y con la ciudad. Es por ello que, además de premiarla por su labor fundamental, hay que escucharla, mimarla y atenderla”, mantiene De la Cruz.