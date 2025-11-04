AIG muestra su preocupación ante la falta de materiales de subsistencia para las personas sin hogar para la Campaña del Frío

El grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana muestra su preocupación por las personas sin hogar de la ciudad, tras conocer a través de estas ciudadanas y ciudadanos y de los colectivos que trabajan con ellos que la empresa que suministra los materiales de subsistencia para las campañas de inclemencias meteorológicas durante el invierno ha quebrado, y a día de hoy el equipo de Gobierno no ha cerrado ninguna alternativa para poder proporcionar esos recursos esenciales.

Al respecto, la portavoz adjunta de AIG, Helena Fernández, recuerda que la Campaña del Frío en Cádiz, gestionada por el Ayuntamiento y ONGs como Cruz Roja y Calor en la Noche, se activa anualmente desde noviembre hasta marzo, repartiendo sacos de dormir, mantas, impermeables y ropa de abrigo a las personas sin hogar para que así puedan mitigar las bajas temperaturas invernales. “El Gobierno municipal de Bruno García debe solucionar este problema de forma inmediata por el bien del colectivo más vulnerable. De lo contrario, van a dejar a las personas sin hogar desprotegidas durante los meses más fríos del año y ya se está notando por las noches la bajada de las temperaturas”.

Es por ello que Fernández reclama al concejal de Asuntos Sociales, Pablo Otero, que convoque “de urgencia” la Mesa de Personas Sin Hogar para abordar asuntos tan relevantes como éste, pues se debe buscar una alternativa para ejecutar “cuanto antes” la Campaña del Frío 2025/2026.

En este punto, la portavoz adjunta de la coalición de izquierdas, Helena Fernández, recuerda que este espacio de coordinación e intercambio profesional “no se reúne desde el pasado mes de abril al haber postergado el equipo de Gobierno el plazo para su convocatoria, pasando de cuatro a seis meses, por lo que solicitamos que se convoque ya para abordar este problema de la distribución de los materiales de subsistencia para las personas sin hogar”. Y asimismo, señala que también se deben tratar en esa reunión otros temas destacados, como “cuándo está prevista la reapertura del albergue municipal, puesto que las obras ya deberían estar finalizadas al iniciarse a principios de enero y tener un plazo de ejecución de nueve meses”; y también “qué va a pasar con el edificio Setenil una vez vuelva a abrir sus puertas el centro de la plaza José Macías Rete”, pues cabe recordar que está asumiendo temporalmente las plazas del albergue durante su reforma.

La Mesa de Personas Sin Hogar está constituida por asociaciones e instituciones especializadas en el trabajo con personas sin hogar, además de por las formaciones políticas que integran la Corporación Municipal.