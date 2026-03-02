AIG desmiente al alcalde de Cádiz y denuncia la “política de escaparate” del PP con la escuela pública

El grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana desmiente, a través de su concejala Lorena Garrón, las recientes declaraciones del alcalde de Cádiz, Bruno García, en las que ha asegurado que este año será la primera vez que la campaña municipal de escolarización esté financiada por el Ayuntamiento.

“Es rotundamente falso”, ha afirmado Garrón. “El Ayuntamiento de Cádiz financió la campaña de escolarización de la escuela pública de manera continuada entre 2017 y 2023, durante el mandato del anterior equipo de gobierno encabezado por José María González. Hay numerosas informaciones publicadas en medios de comunicación de esos años que así lo acreditan, por si el señor Bruno García quiere echarles un vistazo”.

Desde Adelante Izquierda Gaditana consideran “preocupante” que el actual alcalde trate de “apropiarse de políticas públicas consolidadas y de borrar el trabajo realizado en favor de la educación pública en la ciudad”. “No se puede construir un relato a base de negar la evidencia”, apostilla Garrón.

Asimismo, la edil denuncia la “política de escaparate” del alcalde y del Partido Popular en materia de educación. “Anuncian a bombo y platillo una partida de 1,2 millones de euros en los presupuestos de 2026 para obras en colegios públicos, pero la realidad es que sólo han presentado dos proyectos concretos, los correspondientes a los colegios Fermín Salvochea y Celestino Mutis, ambos impulsados y trabajados por el anterior equipo de gobierno”.

Garrón señala que, pese a hablar de una inversión millonaria, “no se conocen cuáles son las obras que supuestamente se van a realizar con ese dinero, ni existe una planificación clara ni transparente”. A su juicio, “se trata más de un anuncio vacío que de un compromiso real con la mejora de los centros educativos públicos”.

Y añade: “Tememos que con esta partida de 1,2 millones de euros para 2026 vuelva a ocurrir lo mismo que en 2025: mucho anuncio y poca inversión real, ya que el gasto efectivo en obras de colegios públicos quedó muy por debajo de lo presupuestado por el gobierno de Bruno García el pasado año”.

La concejala concluye denunciando que, desde la llegada del PP al gobierno municipal, “el Ayuntamiento está llevando a cabo menos actividades e iniciativas con los colegios públicos de la ciudad y la inversión real en la escuela pública gaditana se ha visto claramente mermada”. “Menos propaganda y más hechos: la escuela pública necesita compromiso, no titulares”, sentencia Garrón.