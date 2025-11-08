AIG denuncia “la vulneración del derecho fundamental de acceso a la información pública” del Gobierno de Bruno García

El portavoz del grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, vuelve a denunciar “el oscurantismo, la opacidad y la falta de transparencia” del equipo de Gobierno de Bruno García, “que rehúsa constantemente de remitir la documentación requerida, vulnerando así el derecho que tiene la oposición a acceder a la información pública para ejercer funciones de control y fiscalización”. Como ejemplo de ello, De la Cruz señala el informe externo que el Gobierno municipal encargó, “a espaldas de los técnicos municipales”, para proceder a la tala de seis árboles sanos en la avenida principal de la ciudad.

Un informe que fue solicitado formalmente por la coalición de izquierdas el pasado 23 de octubre -tres días después de que fueran sacrificados los seis ejemplares de melias por orden del equipo de Gobierno-, y tras cumplirse este viernes 15 jornadas de dicha petición “seguimos sin recibir el documento y con la callada por respuesta”.

El líder de AIG denuncia tanto la “gravedad” de la “política arboricida” que está llevando a cabo el Gobierno de Bruno García desde hace dos años y medio, como “la gravedad” también de “la vulneración del derecho fundamental de acceso a la información pública”. Al respecto, De la Cruz resalta que el equipo de Gobierno tampoco ha ofrecido respuesta alguna a peticiones de otros informes.

Fue el pasado 22 de abril cuando se remitió un escrito a la Delegación Municipal de Medio Ambiente solicitando un informe sobre la planificación de la limpieza viaria y el funcionamiento de la empresa adjudicataria del servicio, así como sobre los recursos humanos y sus deficiencias en personal, sobre los recursos de maquinaria y sus deficiencias y sobre el grado de cumplimiento del pliego actual de limpieza. No obstante, a día de hoy, casi siete meses después, Adelante Izquierda Gaditana sigue esperando tal documentación.

Asimismo, a pesar de existir un compromiso plenario, tampoco se han remitido a la oposición todos los datos sobre el coste que supuso, en 2024, la realización de la iniciativa Cádiz Fenicia, pues aunque tras meses de reclamo el equipo de Gobierno presentó un informe, dicho documento estaba incompleto al no recoger las relevantes partidas destinadas a Personal y Publicidad. Ni tampoco se conoce a día de hoy el coste total y detallado que supuso también el desarrollo del evento Cádiz Romana el pasado mes de septiembre, a pesar de haberlo reclamado desde AIG.

Y a todo ello, hay que sumar las numerosas preguntas plenarias de la oposición que llevan meses sin dar respuesta desde las distintas delegaciones municipales.

“Ante esta persistente falta de transparencia y vulneración de un derecho fundamental, nos vemos obligados desde Adelante Izquierda Gaditana a denunciarlo públicamente. No nos gustaría judicializar la vida política, como hizo constantemente el Partido Popular de Bruno García en los anteriores mandatos de José María González. Pero si tras esta advertencia no nos proporcionan la documentación requerida, no descartamos recurrir a la vía jurisdiccional al estar obstaculizando el alcalde y su equipo el desempeño de nuestras funciones como concejales y concejalas de la oposición”, concluye David de la Cruz.