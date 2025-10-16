AIG denuncia la imposibilidad de consultar documentación no digitalizada del Archivo Municipal por falta de personal

El grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana alerta de la “deficiente gestión” que está llevando a cabo el Gobierno local en los centro culturales de la ciudad. Si días atrás la coalición de izquierdas denunciaba la paralización del servicio de préstamo interbibliotecario al carecer el Consistorio gaditano de contrato para el envío de paquetería desde hace más de un año, apunta ahora la imposibilidad de consultar la documentación no digitalizada del Archivo Municipal por falta de personal.

La concejala de AIG Vanessa Sibón advierte de que esta situación “está paralizando un servicio público esencial para investigadoras e investigadores universitarios que están elaborando su tesis doctoral y TFM, así como para investigadoras e investigadores a nivel general y también para realizar trámites y rehabilitación de edificios, puesto que actualmente no se pueden consultar planos ni documentos físicos”.

Asimismo, Sibón resalta la “importancia” del Archivo Municipal de la ciudad de Cádiz, “con una información valiosísima y necesaria para la ciudadanía y la administración, ya que contempla en su interior toda la documentación producida por la Casa Consistorial desde 1596”.

Por todo ello, Adelante Izquierda Gaditana reclama al equipo de Gobierno de Bruno García que “atienda de manera inmediata tanto las necesidades de personal como las estructurales del Archivo Municipal”. Y añade Sibón: “La inacción de la teniente de alcalde de Cultura que, además, es también la delegada de Personal en el Ayuntamiento gaditano, Maite González, es grave y preocupante, pues es la responsable de esta problemática, que está afectando seriamente a una pieza clave de la gestión cultural de la ciudad”.

Al respecto, la concejala de AIG subraya que el Archivo Municipal es “el cimiento” para “investigar el pasado de la ciudad” y para “realizar actividades culturales y de otros ámbitos”, por lo que resulta “vergonzoso” que tengamos que ver “un cartel en su puerta advirtiendo de la imposibilidad de consultar libros y todo el material que se encuentra almacenado en cajas por falta de personal, a pesar de la existencia de bolsas”.

Por último, la edil incide -como ya hizo cuando denunció la paralización del servicio de préstamo interbibliotecario- en que “resulta cuanto menos contradictorio que el equipo de Gobierno presuma de apostar por la cultura y permita que ocurran cosas como ésta, sin intención alguna de solventar estos problemas de inmediato”. “Una prueba más -agrega- de la pésima gestión de los servicios públicos que está llevando a cabo el Gobierno de Bruno García y de que le interesa sólo la cultura cuando es objeto de fotos”.