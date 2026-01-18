AIG denuncia las “desastrosas obras” municipales en el acerado de Arillo, en Cádiz

“Se nota que Bruno García no pisa la barriada de La Paz, porque si lo hiciera se habría echado las manos a la cabeza al percatarse del resultado de las obras ejecutadas en el acerado de la calle Arillo e inmediaciones, y habría exigido a la empresa explicaciones y nuevas actuaciones”. Es David de la Cruz, portavoz de Adelante Izquierda Gaditana, quien hace esta aseveración, tras comprobar in situ –junto con el concejal Carlos Paradas– la situación de esta zona de la ciudad y el estado del pavimento tras las obras que se han cometido –tarde y mal– meses atrás.

El líder de la formación de izquierdas lamenta que esta zona sea considerada por el equipo de Gobierno “un barrio de segunda, donde el alumbrado público es deficiente y los apagones son frecuentes, donde el arbolado precisa de actuaciones, donde los bancos existentes carecen de anclaje, donde los husillos acumulan numerosa basura obstruyendo el paso del agua y donde la limpieza deja mucho que desear”.

Estado que presenta un alcorque. / D. C.

Y con respecto al estado del acerado de la calle Arillo, De la Cruz denuncia “la mala ejecución de esas obras que, encima, están inconclusas”. Así, los vecinos y vecinas denuncian numerosos desniveles que generan la acumulación de lluvia, además de pegotones de hormigón sobre el pavimento, así como nuevas barreras arquitectónicas y daños que se han causado en portales y cuadros eléctricos, e incluso la aparición ya de boquetes a consecuencia de estos “desastrosos” trabajos.

Otro tramo de acerado completamente deteriorado. / D. C.

“Ante este despropósito, esperamos que el Ayuntamiento no haya recepcionado estas obras y que Bruno García reclame a la empresa tanto explicaciones como intervenciones urgentes para dejar en condiciones ese acerado, pues no es de recibo que los vecinos y vecinas de la barriada de La Paz tengan que padecer el resultado de esa pésima actuación”.

Así, el portavoz de AIG emplaza al alcalde a que acuda a esta zona de la barriada, “aunque sea en su coche oficial y con el casco de obra que tanto le gusta”, para “comprobar in situ este desaguisado y darle una rápida solución, como es su obligación”.