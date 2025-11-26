AIG abordará “el acuciante problema de la vivienda asequible en Cádiz” en el Pleno, junto a la APDHA

El grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana elevará al Pleno ordinario de noviembre -que se celebrará este jueves 27- una moción que ha sido elaborada junto con la Asociación Pro Derechos Humanos (APDHA) de Cádiz y que se centra en “el acuciante problema de la vivienda asequible en la capital gaditana, especialmente para los colectivos más vulnerables”.

Así, con esta moción se pretende instar al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz a la creación de nuevos alojamientos transitorios que sumen a los ya generados por el Gobierno municipal anterior, con el objetivo de “destinarlos a las familias provenientes de desahucios sin alternativa habitacional mientras encuentran un alojamiento definitivo”, apunta la portavoz adjunta de AIG, Helena Fernández.

Asimismo, se reclamará en la sesión plenaria al Gobierno municipal la aplicación “estricta“ de los protocolos antidesahucios, “tanto municipales como estatales”, con el fin de “proteger a personas y familias que cumplen ciertos requisitos de vulnerabilidad económica y social”.

Y también se instará al Gobierno de Bruno García a modificar la Ordenanza de Alquiler Justo mediante “la creación de un paquete de ayudas a fondo perdido para incentivar la rehabilitación de viviendas vacías a cambio de ponerlas a disposición del programa”. Igualmente se solicitará que el contrato de alquiler sea entre la empresa municipal de Vivienda PROCASA y la propiedad, “para así otorgar a la misma mayor seguridad”.

Para Adelante Izquierda Gaditana y la Asociación Pro Derechos Humanos de Cádiz todas estas medidas son “necesarias” ante la realidad de la ciudad. Y es que desde la APDHA denuncian que “frente a la promesa, en campaña electoral, del PP de Bruno García de crear miles de viviendas sociales, la realidad es que, casi tres años después, no se ha empezado a levantar ninguna”. Y advierten también de que “peligran” las subvenciones otorgadas por los fondos europeos Next Generation para la construcción de viviendas protegidas -en régimen de alquiler- en Pericón de Cádiz 3-5 y Sagasta 77-79, ya que aún no se han iniciado estas obras -que cuentan con un plazo de ejecución de 18 meses- y deben estar finalizadas en diciembre de 2026.

“Desde octubre de 2023, fecha en la que se celebró el primer Pleno extraordinario de Vivienda del actual mandato, nada se ha avanzado en la ciudad en materia de vivienda, excepto en declaraciones continuadas por parte del equipo de Gobierno de previsiones y proyectos sobre los que apenas se han dado paso alguno. Muy al contrario, lo único que hemos conocido hasta ahora son varios desahucios de vivienda pública, venta de vivienda pública y la intención de venta de suelo municipal a manos privadas”, denuncian desde AIG y la APDHA.

Y en este contexto, numerosas familias ven imposibilitado su derecho a la vivienda, “algunas de ellas expulsadas por la propia administración local o autonómica o por fondos de inversión”, y al mismo tiempo buena parte de las personas que aspiran a tener un hogar se encuentran con “la falta de oferta y con unos precios inasumibles para la mayoría”.

Por todo ello, se elevará esta moción a Pleno, reclamando al equipo de Gobierno que desarrolle “proyectos que faciliten el acceso de la población a una vivienda, teniendo como prioridad a aquellas personas que más problemas tienen para acceder a una o mantenerla”.

Por otra parte, cabe recordar que el grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana presentará otras tres mociones a esta sesión plenaria relativas al fomento y protección del arbolado urbano y zonas verdes de la ciudad, a los incumplimientos del pliego del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos en Cádiz, y a la permanencia del South International Series Festival en la capital gaditana.