¿Y ahora que pasará con los conciertos de verano del puerto de Cádiz?

Cádiz/Esta decisión del Ayuntamiento de Cádiz y de la Autoridad Portuaria de desechar el Muelle Victoria para la ubicación de la carpa de Carnaval abre ahora una incógnita sobre lo que ocurrirá este próximo verano con los conciertos que suelen tener lugar en el Muelle gaditano.

El problema de la estiba no radicaba precisamente en el servicio que se le suele dar a los cruceros, ya que, sobre todo, el Muelle Reina Victoria, al igual que el de Marqués de Comillas no suelen ser los habituales para el atraque de los buques turísticos siempre que no se trate de una gran concentración en la que sí hay que contar con todo el cantil disponible.

Lo normal es que si llega un crucero se ubique, según estimen desde Operaciones Portuarias, en el Muelle Ciudad o en el Alfonso XIII y dejar libres el Reina Sofía que bastante tiene con el tránsito de los portacontenedores de Boluda, y el Marqués de Comillas y el de Reina Victoria que suele servir para el atraque de los catamaranes, para el crucero fluvial La Belle de Cadix y para la estancia de los barcos de Armas Trasmediterránea con destino a Canarias.

Y eso, en verano, puede que haya menos cruceros, como está ocurriendo ahora, al principio de año, tal y como es habitual, pero el trasiego con Canarias es el mismo ya que los canarios no entienden de estaciones y tienen la "fea costumbre" de comer todo el año y de gustarles tener sus supermercados y centros comerciales llenos de mercancías que, muchas de ellas, llegan precisamente a bordo de los barcos de Armas Trasmediterránea.

Y eso es así en enero, febrero.... julio, agosto... y diciembre así que no es cuestión de molestar a Armas Trasmediterránea y ahora menos que han apostado de manera tan firme por el puerto de Cádiz llegando incluso a dejar de lado aliados de toda la vida como los cantilles de Huelva que dejaron de ver un Armas hace ya muchos meses.

Y, como se suele decir, Boluda o Armas Trasmediterránea, al igual que otras muchas navieras, tienen la piel muy fina y son muy sensibles y no quieren que nadie les moleste ni con una carpa ni con un escenario si esto les supone a ellos un obstáculo para llevar a cabo sus tareas portuarias. Si no, lo tienen fácil, se van a otro puerto y santas pascuas, así que será mejor colgar en el Reina Victoria ese cartel de "no molestar" que a ver si perdura hasta el verano de cara a los conciertos.