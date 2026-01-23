Aguas de Cádiz renovará la red de saneamiento de 13 calles sin abrir zanjas

Rehabilitar y mejorar las redes de abastecimiento, sin tener que abrir calles enteras o zanjas de ningún tipo. El Ayuntamiento ha anunciado los trabajos que en próximas fechas va a acometer Aguas de Cádiz en un total de 13 vías de la ciudad y que ya ha autorizado la Junta de Gobierno Local para que salgan a licitación.

En concreto, se va a llevar a cabo la renovación y sustitución de las redes de saneamiento en la Plaza de Viudas, Vidal, General Luque, República Dominicana, Paco Alba, Campo del Sur, Lázaro Dou, Mirador, Alcalde Blázquez, Manuela Molina, Avenida de Guadalete, Barbate y Alejandrina Gessler Shaw, calles y avenidas que actualmente no se encuentran en buen estado, según reconocía ayer el alcalde, Bruno García.

El presupuesto que ha aprobado Aguas de Cádiz para esta intervención es de 757.466 euros y el plazo de ejecución de tres meses una vez se adjudiquen estas obras que confía el gobierno municipal en que puedan empezar “poco antes del verano”, toda vez que ahora tiene que iniciar la empresa municipal su licitación.

Precisó García que esta operación de renovación y sustitución de redes se realizará mediante el sistema de “inversión de carga”, que permite completar los trabajos sin necesidad de abrir zanjas ni realizar excavaciones en la vía pública, utilizando por contra los pozos de registro. Una nueva técnica –ya utilizada anteriormente en la ciudad– que agiliza los trabajos al mismo tiempo que reduce las molestias a los ciudadanos, “creando una tubería nueva dentro de la existente”, según explica el Ayuntamiento.