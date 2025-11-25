Aguas de Cádiz mapeará con drones 200 kilómetros de alcantarillas

Sofisticados drones provistos de sensores que les permiten volar con la máxima precisión por las estrechas alcantarillas permitirán la elaboración de un mapa detallado de los 200 kilómetros de la red de saneamiento de la ciudad de Cádiz. Estas inspecciones harán posible, además, la detección de fugas, roturas y atascos en tiempo real.

Partiendo de una boca de alcantarilla de la Avenida 4 de diciembre de 1977, técnicos de Hovering Solutions y de la empresa municipal realizaron esta mañana una demostración en 1,8 kilómetros de la red de saneamiento a la que asistieron el alcalde, Bruno García, y el teniente de alcalde y presidente de Aguas de Cádiz, José Manuel Cossi.

Bruno García explicó que se trata de acción para "demostrar la tecnología que se va implantando a las infraestructuras que no se ven, pero que son fundamentales para la ciudad. Esta inversión se está haciendo en el entorno del PERTE del agua, junto con el Ayuntamiento de Chiclana, para que los suministros sean cada vez más eficaces, más eficientes y más sostenibles". Los PERTE del agua son los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica del ciclo del agua en España, integrados en los Planes de Recuperación, Transformación Resilencia

"Gracias a este PERTE del agua, un proyecto financiado con fondos Next Generation, se está digitalizando tanto el funcionamiento interno de Aguas de Cádiz como el de gestión para facilitar el uso a los clientes. Estamos dando un salto al futuro en las redes de abastecimiento y saneamiento y en la operativa digital del servicio al ciudadano", explicó Cossi.

"Introducimos drones en la red de saneamiento para mapearla de manera digital con el fin de tener un sistema de información geográfica que proporcione información en tiempo real a través de la sensorización de las redes", aclaró el presidente de Aguas de Cádiz. "Tenemos control de la calidad y la cantidad del agua, podemos detectar fugas, atascos, roturas y cualquier tipo de daño de manera inmediata para evitar pérdidas y poder actuar de manera fácil y ágil con la empresa de mantenimiento. En total se mapearán los 200 kilómetros de la redes de saneamiento. Hoy se cubrirán 1,8 kilómetros", añadió.

"También estamos incorporando telecontadores en el barrio de La Viña, como una experiencia que debe ir incorporándose al resto de la ciudad, en el caso de Puertatierra, a las comunidades de vecinos que tienen un único contador en la comunidad, así como en contadores públicos de riego, de Parques y Jardines", informó Cossi.

"Es un proyecto que suma casi 4,7 millones de euros de inversión y que en junio de 2026 estará finalizado. Actualmente, ya se están ejecutando el 90% de las actuaciones y se está haciendo un gran esfuerzo para cumplir con el 100% de los objetivos de este proyecto compartido con Chiclana. El fin es que el cliente pueda tener acceso a su consumo mediante una aplicación y la telegestión de la empresa. Para nosotros representa un gran paso muy importante en la modernización de las redes y en la gestión de la empresa", añadió el teniente de alcalde.

Colector de Santa María

Respecto al estadio del colector de aguas pluviales de la playa de Santa María del Mar, que ha vuelto a quedar al descubierto, José Manuel Cossi explicó que "el año pasado Aguas de Cádiz acometió una actuación de emergencia, "se ha vuelto a anclar, lo que ha permitido que funcione con normalidad, se cubrió de arena porque acción de las mareas y ahora en invierno es normal que se descubra, pero se volverá a cubrir porque los movimientos de arena en la playa son cíclicos".

"Perseguimos, sobre todo, que funcione y no se rompa, no que esté permanentemente tapado. Es un proyecto de emergencia, que está pendiente de otro definitivo. Se han barajado varias opciones y se ha desarrollado un proyecto final en consenso con la Junta de Andalucía con una solución técnica adecuada que se ejecutará el año que viene. El colector no irá por la playa, sino que irá soterrado y llevará las aguas pluviales a alta mar", avanzó Cossi.

Respecto al pago de esta obra, el presidente de Aguas de Cádiz recordó que hay un contencioso pendiente entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, en el que inicialmente se le ha dado la razón al Ayuntamiento. "Cuando se resuelva, compartiremos el gasto con la Junta de Andalucía o de la forma que marque la resolución judicial. Lo fundamental es que el colector que definitivamente resuelto y que no haya riesgo. Lo que estamos planteando es una ejecución subsidiaria anticipada con independencia de que la justicia determine si los gastos son compartidos o corresponden a una de las partes".