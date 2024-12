Adelina Fernández lleva su arte floral a la avenida Ana de Viya de Cádiz

Las floristerías son uno de esos negocios cada vez menos frecuentes en las ciudades. En Cádiz, incluso donde existe un lugar conocido popularmente como la 'Plaza de las flores', estos comercios han ido desapareciendo y son pocos los que resisten. Uno de ellos es Adelina Arte Floral, que desde el pasado 1 de octubre ofrece sus servicios en la avenida Ana de Viya, número 28, de la capital gaditana tras trasladarse desde El Corte Inglés.

En este centro comercial comenzó su carrera su propietaria, Adelina Fernández, quien empezó a trabajar hace 14 años en Melero Floristas para hacerse cargo del negocio en solitario seis años después. Aunque la floristería cambió de nombre y pasó a llamarse Adelina Arte Floral, esta emprendedora pensó que 2024 era el año en el que debía dar el paso de tener su propio local y subrayar su identidad. De ahí el salto a la avenida Ana de Viya, donde sigue demostrando su talento.

Aunque apenas han pasado dos meses y medio desde que abriera en esta nueva ubicación, Adelina confiesa que lo conseguido hasta ahora "ha multiplicado mis expectativas. Hemos tenido una acogida espectacular. Hay días que no paro y ni siquiera cierro a mediodía porque tengo muchos pedidos. Creo que esta zona de los soportales necesitaba una tienda diferente porque aquí la oferta se centra sobre todo en ropa y calzado".

Un detalle del interior de la tienda. / Domingo Migueles

Adelina explica que una de sus fortalezas es que "no digo que no a ninguna propuesta. Acepto encargos de novia, diario, funerario, todo lo que me pidan. Estoy especializada en eventos, por ejemplo he realizado la decoración floral del Gran Teatro Falla para Navidad. No me cierro a nada. Si no, siempre se aprende".

En Adelina Arte Floral trabajan con flor cortada de Chipiona y de mercados internacionales como Holanda, Colombia, Ecuador, Etiopía... "Tenemos mucha variedad de flor cortada, contamos con un catálogo muy extenso. Otro de nuestros puntos fuertes es la planta verde, sobre todo las plantas altas y ornamentales, porque al no haber viveros en Cádiz son más difíciles de encontrar", señala Adelina. También venden bonsais, otros ejemplares que no son muy frecuentes en la capital.

Pero con la Navidad llamando a la puerta, ahora la tienda está llena de flores de Pascua y los clientes no dejan de llevárselas a casa. "Provienen de Almería y tienen una calidad espectacular. Si se cuidan y se colocan bien, pueden durar muchísimo", subraya la propietaria de este establecimiento.

Adelina Fernández posa con las flores de Pascua detrás. / Domingo Migueles

Adelina Fernández se confiesa una apasionada de este mundo que, dice, está en constante evolución. "Las modas en el arte floral van cambiando y hay que ir reciclándose, por eso yo hago cursos de forma frecuente porque no es lo mismo un ramo o un adorno floral de hace 10 o 5 años que uno que te piden ahora. Yo ni siquiera estudié para esto, soy trabajadora social, pero mis padres tuvieron un negocio durante 45 años y sabía lo que era ser autonómo. Eso, unido a que me entró el gusanillo y me gustó todo lo relacionado con este sector, hizo que quisiera seguir formándome y ofreciendo lo que mejor sé hacer. Porque además del esfuerzo y del trabajo, tienes que tener gusto para realizar composiciones".

Adelina Arte Floral abre de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 20:30 y los sábados de 10:30 a 13:30 horas.