Adelante Izquierda Gaditana denuncia la "pantomima" del presidente Juanma Moreno en Valcárcel

El grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana (AIG) en el Ayuntamiento de Cádiz continúa señalando “promesas incumplidas, proyectos inacabados y más de una mentira y anuncios falsos que ha realizado el PP de Bruno García”. Y lo hace con un tercer vídeo de su iniciativa la Ruta de las Promesas Incumplidas, con la que vuelve a “dejar en evidencia” al alcalde de Cádiz y al Partido Popular de la Junta de Andalucía.

En esta ocasión, la coalición de izquierdas denuncia la “pantomima” del presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, con su "visita a escondidas a Valcárcel para no recibir protestas ciudadanas por su desmantelamiento sistemático de la sanidad pública”. Pantomima, según AIG, porque “vino a hablar de triunfo” cuando “Cádiz ha perdido, por culpa del PP, una gran oportunidad para recuperar la Facultad de Ciencias de la Educación”. “Años atrás la Junta se comprometió a destinar 60 millones de euros para rehabilitar el antiguo hospicio y ahora sólo va a poner tres millones. Todo un despropósito que cuenta con el beneplácito de Bruno García, al que le importa bien poco que su jefe se ría de los gaditanos y gaditanas”, critica la portavoz adjunta de AIG, Helena Fernández.

Igualmente, la concejala apunta otra "promesa incumplida" del regidor de la ciudad con respecto a los antiguos depósitos de tabaco, ya que anunció su apertura como centro social y de innovación para finales de septiembre, “y ahora, tras varias fotitos allí e incluso una jornada de puertas abiertas, dice que no, que el equipamiento va a seguir cerrado al menos dos meses más, cuando debería estar abierto desde hace cuatro meses”.

Fernández también pone el foco en el Balneario de Nuestra Señora de La Palma y del Real, lamentando su “estado de abandono” a pesar de ser un Bien de Interés Cultural, lo que conlleva -subraya- la máxima protección legal y el deber ineludible de conservación por parte de las administraciones públicas. “Es una vergüenza que la Junta de Andalucía no haya rehabilitado ya este inmueble, que es uno de los elementos patrimoniales, históricos y paisajísticos más emblemáticos de la capital gaditana. Y también lo es que no se lo exija el equipo de Gobierno de Bruno García; pero qué se puede esperar de un alcalde que siempre antepone los intereses de su partido a los de Cádiz”, remacha.

Y vuelve a señalar al primer edil para hablar de Arbolí, 11. Una finca en ruinas que iba a ser expropiada por el Ayuntamiento gaditano para destinarla a alquiler social, según anunció el propio mandatario del PP en diciembre de 2023. No obstante, “ahí sigue, sin novedad alguna salvo que está aún en peor estado”. “Y otro anuncio falso -prosigue la edil al respecto- fue el que hizo en mayo de 2024, garantizando que iba a destinar 2 millones de euros a expropiaciones de fincas. No sólo no cumplió, sino que volvió a mentir con los presupuestos de 2025, reservando una partida de 1,2 millones de euros para tal propósito pero condicionada, en la letra pequeña, a la venta del Campo de las Balas”.

Por último, la portavoz adjunta de Adelante Izquierda Gaditana recuerda “otra mentira más de Bruno García durante la campaña electoral”, en referencia a su anuncio, “con infografía incluida”, de la construcción de tres parkings en las inmediaciones de la estación de trenes. “Al parecer esa infografía de un parking de dos alturas y planta baja que prometió edificar en la avenida de Astilleros la guardó en un cajón después de tomar posesión como alcalde y se ha olvidado completamente de ella, porque en estos tres años no se ha colocado ni un ladrillo”, concluye Fernández.