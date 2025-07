Adelante Izquierda Gaditana: “Dos años después de la llegada de Bruno García, el servicio de autobuses es peor y más caro”

El portavoz del grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, critica el encarecimiento, a partir de este martes 1 de julio, del precio del trayecto en el autobús urbano con el bonobús ordinario, pasando de 35 a 42 céntimos.

El líder de la formación de izquierdas rechaza esta subida “en un servicio tan deficiente que está ahora mismo peor que nunca”, con autobuses que “rondan los 30 años y que son altamente contaminantes, además de no funcionar el aire acondicionado en un buen número de los vehículos que conforman la flota y sin olvidarnos del largo tiempo de espera que tienen que soportar diariamente los vecinos y vecinas de la ciudad en la mayoría de las paradas, que no responden a criterios de comodidad ni accesibilidad”.

De la Cruz lamenta a la vez que critica que el Ejecutivo central y, en concreto, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenibl,e propicie este incremento en el precio del billete del bonobús al rebajar su bonificación del 30 al 20 por ciento, “incumpliendo así su compromiso de aportar un 30 por ciento de descuento en el transporte urbano si las entidades locales se comprometían al 20”. No obstante, arremete también contra el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz por “no asumir dicha subida con recursos propios, que sería lo más lógico puesto que lleva dos años sin invertir ni un solo céntimo en transporte público”.

“Hay dinero, pero lo que no tiene el alcalde es intención política de mejorar la movilidad sostenible, pues a la vista está de que no se ha producido ningún avance”. Es por ello que “dos años después de la llegada de Bruno García al Ayuntamiento de Cádiz, se puede afirmar que el servicio de autobuses es peor y más caro”.

Para el portavoz de AIG, el equipo de Gobierno “no tiene excusas” para no afrontar el coste del incremento del precio del billete con el bonobús ordinario, ya que “recordemos que se va a gastar un millón de euros en arreglar la pérgola de Santa Bárbara y que ha despilfarrado millones en luces de Navidad. Pero, en cambio, no quiere asumir esa partida económica en beneficio de los vecinos y vecinas de Cádiz porque esa inversión no luce y este Gobierno es muy de políticas de escaparate”.

A todo ello, el líder de la formación de izquierdas suma su apoyo a los trabajadores y trabajadoras de este servicio que, “a pesar de estar reclamando mejoras laborales y de tener que desempeñar su actividad con una flota obsoleta, se están dejando la piel por hacer que el servicio funcione lo más dignamente posible”.