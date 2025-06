El PSOE lamenta el "absoluto caos del transporte público” el fin de semana en Cádiz

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, ha calificado como “un absoluto caos” la situación vivida este fin de semana en materia de transporte urbano. La coincidencia de hasta tres espectáculos de gran aforo, sumado al incremento de la población flotante debido a la temporada estival, "ha traído consigo serios problemas de movilidad urbana en la ciudad", destaca en relación a los conciertos en el estadio Nuevo Mirandilla y en el muelle.

Torres ha exigido al alcalde que busque soluciones para evitar situaciones similares en los próximos fines de semana. "La gestión política no puede limitarse a hacerse fotos en actos inaugurales y a la programación de conciertos”, ha afirmado Torres, “sino que hay que anticiparse a los problemas y adaptar los servicios públicos de la ciudad a las peculiaridades que vienen asociadas a las programaciones culturales y a las circunstancias propias del verano”.

En esta línea, el portavoz del PSOE ha reclamado la ampliación de horarios nocturnos en las líneas 3 y 5 de los autobuses urbanos. “Es inadmisible que en noches de grandes eventos, las líneas que conectan con los barrios más alejados dejen de operar a medianoche”, ha advertido Torres, quien ha subrayado que “estas líneas son cruciales para la vertebración de la ciudad. Parece que para el PP sigue habiendo barrios de primera y de segunda. Pedimos al alcalde que garantice un transporte público digno y que amplíe los horarios para facilitar la movilidad de todos los vecinos y vecinas. Con ampliar solo la línea 1 no se solucionan estos problemas, lo único que hace es colapsarla”.Por otro lado, el portavoz socialista ha puesto sobre la mesa la falta de control del aparcamiento regulado en Loreto: "Los usuarios de la zona verde y naranja de este barrio, por su cercanía al estadio Nuevo Mirandilla, están sufriendo la falta de control por parte de EMASA. Durante los eventos en el Nuevo Mirandilla, las plazas para residentes son ocupadas por vehículos que no tienen autorización, sin que nadie haga nada para evitarlo”.

Críticas a la gestión del aparcamient regulado

“La gestión del aparcamiento regulado por parte del Ayuntamiento deja mucho que desear”, ha señalado Torres, que ha recordado que, en primer lugar, el propio Ayuntamiento delegó en las asociaciones la decisión de implantar o no aparcamiento regulado, “cuando las asociaciones de vecinos no cuentan con la potestad ni los recursos necesarios para realizar consultas vinculantes de este tipo”. Posteriormente, en el barrio de Loreto, el Ayuntamiento decidió eliminar 118 de estas plazas; y ahora nos encontramos que los vecinos con tarjeta de residente no pueden aparcar cuando hay algún evento en el estadio porque EMASA ni controla ni atiende las quejas de los usuarios”, ha criticado Torres. A este respecto, desde las filas socialistas han exigido que se escuche a los vecinos y se controle de manera constante el correcto uso del aparcamiento regulado.

“Una ciudad como Cádiz, con un grave problema de aparcamiento, no puede permitir que se repitan hechos como los de este fin semana, en el que la movilidad fue un caos para residentes y visitantes. Esto demuestra que la apuesta de Bruno García por el transporte público no es más que una pose de cara a la galería. El alcalde se apresura a criticar al gobierno de España cuando de pedir recursos se trata, pero cuando la mejora de los servicios públicos depende de su gestión, ahí ni está ni se le espera”, ha concluido Óscar Torres.