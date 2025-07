Adelante califica de "derroche" el dinero destinado a permitir que el tráfico regrese a Marianista Cubillo en Cádiz

El grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana lamenta que el Ayuntamiento de Cádiz, con Bruno García al frente, esté dando “significativos pasos atrás” en materia de sostenibilidad, y no sólo por su falta de inversión en el transporte público, que está motivando que el servicio de autobuses urbanos esté “peor que nunca”, sino también por estar desarrollando “políticas urbanísticas contrarias a la accesibilidad y peatonalización”.

“Ya el pasado año el equipo de Gobierno se cargó la seguridad peatonal en un entorno escolar seguro tras la reapertura al tráfico de la calle Veedor, haciendo caso omiso no sólo a la oposición, sino a los diversos colectivos que reclamaban que tanto esta vía como el lateral de la plaza del Mentidero siguieran siendo peatonales para no quebrar un camino escolar seguro y en aras a la movilidad sostenible. Y ahora nos anuncia el alcalde que va a invertir 384.000 euros en reintroducir el tráfico en la calle Marianista Cubillo y a las puertas de un instituto, cuando este centro educativo debería contar con un entorno seguro, sin vehículos circulando por la misma puerta”. “Estamos a favor de que se acometan mejoras en la calle con el objetivo de mejorar la calidad de vida en la ciudad, no para cargarse un espacio peatonal”, apunta David de la Cruz, portavoz del grupo municipal.

El portavoz de la coalición de izquierdas critica que en estos dos años de gobierno de Bruno García “no sólo estemos retrocediendo en materia de sostenibilidad, accesibilidad y cambio climático, sino que además estos pasos para atrás nos están costando muy caro a los gaditanos y gaditanas. Vamos a tener que pagar casi 400.000 euros para que un espacio que peatonalizó el anterior equipo de Gobierno sin necesidad de acometer obras vuelva a reabrirse al tráfico rodado”. “Es un auténtico despropósito -añade- ese derroche de dinero público para que los vehículos vuelvan a circular por un tramo de calle de apenas 55 metros”.

Para De la Cruz, las “políticas trasnochadas” de Bruno García y sus ediles “chocan con la apuesta por la sostenibilidad urbana que impulsó el anterior equipo de Gobierno”, como se pone de manifiesto con “la destrucción de espacios que anteriormente estaban peatonalizados; con la ausencia de implementación de nuevos espacios peatonales, como el anunciado en la plaza Manolo Santander; con el retraso en la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones; con los incumplimientos del PACES (Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible); con el retraso también de la semipeatonalización de la avenida Portugal; con la renuncia a una subvención europea de un millón de euros para reformar paradas de autobuses; y con la falta de inversión en el transporte público, pues en dos años de mandato no han invertido ni un solo céntimo y seguimos esperando el pliego”.

Por todo ello, el líder de Adelante Izquierda Gaditana siente que “Cádiz haya perdido el rumbo de la movilidad sostenible” con el PP de Bruno García, “que está alejando a la capital gaditana de ser una ciudad propia del siglo XXI”.