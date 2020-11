El catedrático emérito de Organización de Empresas de la Universidad de Cádiz (UCA), José Ruiz Navarro, ha presentado este lunes, en formato online, el Informe anual del Observatorio GEM de Andalucía. El secretario General de Empresa, Innovación y Emprendimiento de la Junta de Andalucía, Pablo Cortés, y la vicerrectora de Política Educativa de la UCA, Eva Garrido, participaron en el acto.

La vicerrectora de la UCA agradeció este trabajo pionero en estudios de la cultura emprendedora. "Es un orgullo poder contar con el profesor Ruiz Navarro y todo su equipo, que nos permite poder definir a la Universidad de Cádiz como una universidad emprendedora", manifestó.

Sus resultados, como adelantó el profesor Ruiz Navarro, sitúan la tasa de actividad emprendedora naciente o nueva en el 5,8%, por debajo de la media española, que está en el 6,1% y la europea, en un 9,6%. Un dato negativo, que desciende la TEA (Tasa de Actividad Emprendedora) en tres puntos porcentuales con respecto a 2018.

Sin embargo, las empresas potenciales, a tres años vista, se igualan a la situación española con un 8,1%, la europea llega al 16,4% de la población, mientras que el índice de las ya consolidadas en Andalucía, con más de 42 meses de actividad, se ubica en el 6,3% tanto en la región autónoma como en el ámbito nacional, dos puntos por debajo de la europea (10,6%). Este indicador mejora con respecto al obtenido el año anterior.

En la etapa de actividad emprendedora, según se señala en dicho Informe, se mantiene la orientación hacia el sector terciario (74% de las iniciativas) observada en años anteriores y en el conjunto de España. Sin embargo, los servicios a empresas superan a los destinados al consumo final, a diferencia de otros años y de lo que ocurre en España. El sector industrial concentra un 20% de las iniciativas, cifra similar a la de España.

Respecto al emprendimiento de alto potencial (startups), en Andalucía "el 29% de las empresas nacientes y nuevas no tiene expectativas de escalabilidad y de generar ningún empleo a cinco años vista, aunque el porcentaje es superior a la media nacional (25%)". Las iniciativas que piensan crear más de 19 empleos en cinco años "no supera el 0,4% de la población mientras que en Irlanda alcanza el 2,6%, en Reino Unido 1,8% y en Alemania el 1%. En España y Andalucía no predominan las iniciativas en equipo, el número de emprendedores en el equipo (1,52) es uno de los más bajos de Europa".

Precisamente, el secretario General de la Junta de Andalucía ha comentado que "es una tendencia que tenemos que cambiar y que podemos conocer a la luz del informe. Seguimos siendo una región emprendedora, de eso no cabe duda, pero tenemos que mejorar en la consolidación de las empresas y también en el desarrollo de empresas tecnológicas, innovadoras y de alto valor añadido sí queremos propiciar un verdadero cambio del modelo productivo para Andalucía".

Asimismo, como positivo, al estudiar el perfil por género, la tendencia observada del crecimiento del número de mujeres emprendedoras en Andalucía se materializa en 2019 con la mayor participación en la creación de negocios nacientes y nuevos. Las iniciativas andaluzas lideradas por mujeres (58,6%) superan con claridad a las de los hombres (41,4%).

Entre los aspectos que se han dado a conocer, se recoge el descenso de la actividad emprendedora, las características de los proyectos con mayor potencial de crecimiento, los sectores más prevalentes en las iniciativas emprendedoras, el empleo previsto a crear, el crecimiento de la creación de empresas por mujeres en la región y las inercias que se observan en los últimos diez años al cambio en Andalucía del entorno que condicionan el nacimiento de nuevas empresas.

El Informe, como todos los años, ofrece un conjunto de recomendaciones, como que los expertos aconsejan para la mejora de la creación de empresas "fomentar el emprendimiento desde los centros educativos"; "rebajar presión fiscal para empresas de nueva creación como en otros países europeos"; "reducir burocracia y plazos para emprendedores"; "apoyo financiero a los proyectos viables"; "desarrollar políticas públicas completas e integradoras que apoyen la actividad emprendedora sobre todo en sectores generadores de empleo"; "seguros sociales y cargas tributarias más asequibles" o "facilitar trámites administrativos y de licencias, sobre todo en sectores que son estratégicos para la región".

En esta edición, se incluye un capítulo monográfico sobre emprendimiento rural en Andalucía, que ha sido realizado por un equipo de investigadores dirigidos por los profesores Francisco Liñán de la Universidad de Sevilla y Carmen Cabello de la Universidad Pablo de Olavide junto con investigadores de la Universidad de Jaén. Este monográfico pone de manifiesto las diferencias entre lo urbano y lo rural, y contribuye a desarrollar estrategias que mejore el problema de la España vaciada.

El catedrático de la UCA ha recordado que en el marco del informe GEM también se ha estudiado el impacto de la covid–19 en el emprendimiento en España, que se ha publicado recientemente. En Andalucía, resaltó que "los cierres temporales fueron relativamente más altos (43%), y el teletrabajo más bajo (46%) que en España" y que los cambios de modelo de negocio eran más propensos en Andalucía (27%), entre otros.

El Observatorio GEM

El Observatorio GEM de Andalucía está formado por 40 investigadores de las universidades andaluzas, integrados en una red internacional de más de 500 expertos de todo el mundo. Cada año recaba la opinión de más de 400 personas entre empresarios, consultores y autoridades relacionadas con el fenómeno emprendedor y se procesa la información de más de 20.000 encuestas aleatorias, a la población de 18 a 64 años, en todo el territorio nacional y más de 100.000 en todo el mundo.

GEM ofrece una información amplia y precisa sobre los procesos de creación de empresas y realiza recomendaciones para mejorarlos. Utiliza una metodología homologada a escala internacional que permite realizar análisis comparativos entre territorios y países que facilita la evaluación del impacto de las políticas públicas en materia de emprendimiento.