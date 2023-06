El balance de la actividad de Cáritas en Cádiz en 2022: Más recursos para menos personas

Cáritas Cádiz ha cerrado el balance de la actividad desarrollada a lo largo del pasado año 2022. Y este jueves, previo al Corpus, ha presentado las cifras, tras las que se esconden las tendencias de los sectores más desfavorecidos; la evolución económica, laboral y social de Cádiz y su entorno en el último año; y, detrás de todo ello, una legión de familias y personas que encuentran en esta entidad religiosa un último asidero para no descolgarse de la sociedad.

En cifras absolutas, Cáritas Cádiz destinó un total de 2.918.580,11 euros a las ayudas y los distintos programas a lo largo de todo 2022; una cantidad que supone un notable incremento respecto a la generada en 2021 (que fue de 1.777.897,50 euros). Incremento que en gran medida propicia una subvención extraordinaria aportada por la Junta de Andalucía para distintas acciones que sumó un total de 820.783 euros.

Este importe económico sirvió para atender a 5.839 familias de la diócesis, lo que a su vez se traduce en un total de 16.564 personas. Cifra que es notablemente inferior a la registrada en el balance del ejercicio de 2021 (donde se atendieron a 19.067 personas).

Son estas dos cifras reflejos de las principales claves del balance de 2022 que hace Cáritas Cádiz. Más recursos para atender a menos personas, lo que no implica una visión positiva del sector con más necesidades, ya que como ha explicado el director de Cáritas Cádiz, Vicente Pablo Ortells, esas personas que necesitan colaboración "están peor que antes", viven "en una pobreza más marcada" que requiere de más recursos.

Al margen de estas primeras claves, desde Cáritas Cádiz se apuntan otra serie de cuestiones a tener en cuenta respecto al balance de 2022. Como el descenso de las donaciones privadas a la institución, la apertura de dos nuevos centros (uno de ellos, la tienda Moda Re en el barrio de El Pópulo), el incremento de personas partícipes de los talleres socieducativos, el aumento también de personas formadas y orientadas por los programas de Empleo, y el crecimiento del número de voluntarios.

Respecto a esto último, contabiliza Cáritas un total de 764 voluntarios (en 2021 sumaban 632) que se suman a 33 trabajadores asalariados por la institución diocesana y a un total de 689 socios y donantes (que el ejercicio anterior ascendían hasta 746). En este sentido, tanto el director de Cáritas como el obispo Rafael Zornoza han lanzado un llamamiento para seguir incrementando el número de voluntarios, especialmente entre la gente joven. "Gente de buena voluntad que quiera dar su tiempo al servicio de los pobres", ha trasladado Zornoza.

Otra clave que puede achacarse a la labor de Cáritas en estos últimos tiempos es la austeridad en la gestión cotidiana, lo que ha permitido que de cada 100 euros invertidos en la lucha contra la pobreza, solo se inviertan en gestión 3,90 euros.

Las alertas de Cáritas

Todos estos datos permiten a Cáritas llamar la atención sobre algunas realidades que los voluntarios y el aparato institucional se ha encontrado en el día a día del año 2022. Por un lado, Ortells señala el problema que viene existiendo con el empleo, "que ya no es un mecanismo inclusivo suficiente, pues no es un mecanismo al que todas las personas tengan acceso y aun cuando se logra un empleo, la calidad es incompatible con la calidad de vida". Es decir, que la obtención de un empleo no está exenta, y cada vez con más frecuencia, de necesitar de recursos de Cáritas y otras instituciones para llegar a fin de mes.

Otra llamada de atención que lanza Cáritas está vinculada a la vivienda, uno de los grandes problemas para muchas personas y familias en la actualidad. Ante esta realidad, Cáritas pide avances en las políticas sociales. "Si hasta ahora los pilares básicos que daban soporte al Estado del Bienestar eran la educación, la sanidad y las pensiones, el diagnóstico realizado sobre cambios sociales y demográficos en España ponen de manifiesto la necesidad de añadir al menos otro pilar, también amparado en la Constitución a través del artículo 47", trasladan desde esta organización religiosa.

De hecho, la vivienda es el concepto de las ayudas a las familias que más recursos ha necesitado de esa subvención extraordinaria concedida por la Junta de Andalucía a raíz del Covid. 249.272,87 euros del total de 820.783 que ha dispuesto Cáritas, en concreto, han ido a parar a ayudas relacionadas con este bien cuyo acceso y garantías reclama esta organización consolidar y ampliar ante el escenario actual de difícil acceso y de altos precios.

La importancia de Cáritas según Zornoza

Al hilo de este balance, el obispo diocesano ha querido destacar la labor que realiza Cáritas y su presencia en todos los sitios del territorio de Cádiz y Ceuta gracias a los grupos parroquiales que son, en la inmensa mayoría de ocasiones, la puerta de acceso o de contacto de las personas necesitadas con la institución. Zornoza ha querido vincular la labor de Cáritas con la fiesta del Corpus, ya que "quien reconoce a Jesús en la Eucaristía debe hacerlo también en el hermano que sufre, en el emigrante y en el que más lo necesita". Ha querido así Zornoza "llamar la atención a esa realidad que nos rodea, muchas veces invisible a nuestros ojos o a la que no dedicamos toda la atención que requiere".

Al mismo tiempo, ha dedicado el obispo palabras de agradecimiento "a todos los que trabajan y colaboran con Cáritas", a los benefactores de la entidad, a las empresas y entidades públicas y privadas que colaboran de diferentes maneras y en distintos programas y al voluntariado.